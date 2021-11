Benevento, missione tridente fiducia a Lapadula per la sfida di Pisa

Il Benevento marcia spedito verso un ritorno al (recente) passato. Da quelle che sono le risultanze delle ultime sedute, Fabio Caserta sembra intenzionato a ripristinare il 4-4-3 come modulo di partenza. D'altro canto il 4-2-3-1 ha retto bene ma solo in talune circostanze, anche se in trasferta è apparso il modulo più efficace. Tuttavia, il Benevento col tridente ha fatto bene a Parma (pur sconfitto) e a Como (in 10 per 80') e si è imposto ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati