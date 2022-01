Benevento-Monza 3-1 senza storie e giallorossi secondi dietro al Pisa

Il Benevento vince anche senza Lapadula. I giallorossi più forti del Covid (6 atleti positivi fino a 3 giorni fa più altri 4 infortunati oltre all'italoperuviano che si è chiamato fuori perché vuole andar via) e alla quinta vittoria di fila, nel recupero della 18esima giornata schiantano il Monza ridotto in 9 già nel primo tempo. Decidono Letizia e le seconde linee Tello e Moncini che proiettano Caserta al secondo posto in solitudine a -4 dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati