Il Benevento riparte dai nuovi: Simy è pronto, Schiattarella no

Se da un lato Simy ha contribuito al confezionamento del gol del raddoppio in quel di Venezia, dall'altro va dato atto a Caserta di aver cambiato marcia nelle ultime tre partite, utilizzando quasi esclusivamente uomini che aveva già prima. Ora l'obiettivo è aumentare il potenziale miscelando gli acquisti last-minute, alcuni dei quali non sono ancora pronti, con quelli che hanno preso parte al ritiro e rappresentavano l'ossatura precedente, inclusi gli innesti di giugno-luglio. Una rosa adesso ben assortita, che il tecnico avrà l'ingrato compito di amalgamare per bene.

Dei sei atleti ingaggiati la scorsa settimana, gli unici che non avranno bisogno di un inserimento graduale sono Veseli e Leverbe. Entrambi sono già arruolabili a pieno regime, perché si sono allenati con regolarità a Salerno e a Genova (sponda Samp), partecipando ai ritiri delle rispettive squadre e restando aggregati in pianta stabile fino al momento del passaggio in giallorosso. E difatti Caserta non ha perso tempo con Veseli, schierandolo al «Penzo» sin dall'inizio e ottenendo in cambio una prestazione più che onorevole. Leverbe era arrivato da neppure 24 ore e quindi, pur partendo con i compagni, è rimasto in panchina. Il tecnico ha già dato un po' di minutaggio a Ciano, Simy e Kubica, in attesa di ritrovare Schiattarella che, al pari del nigeriano, non si è mai esercitato con la palla essendosi ritrovati entrambi ai margini della rosa ad allenarsi da soli e svolgendo unicamente la parte atletica. Anche se, nel caso di Simy, trattandosi di un attaccante d'area di rigore, la staticità dovuta ad una carenza di condizione, non sempre è controproducente, e a volte viene mascherata dalla fisicità e dalla capacità di protezione della sfera. Kubica si è sempre allenato e ha pure collezionato diverse presenze in campionato, nonostante un fastidio muscolare che ha avuto agli inizio di agosto e che gli ha fatto saltare la fase d'apertura della stagione in Polonia, ma non ha esperienza e neppure conoscenza del calcio italiano, stesso discorso vale per la lingua. Necessita di un po' di tempo per ambientarsi, per cui Caserta intende impiegarlo a brevi dosaggi. Quanto a Ciano, è un giocatore che riesce a dare il meglio di sé quando è accompagnato da un livello di condizione accettabile. In tal senso, ha ancora bisogno di completare la fase di rodaggio ma una mezz'ora di autonomia ce l'ha eccome. Chi dovrà profondere lo sforzo maggiore è Schiattarella, che ha urgenza di ritrovare uno stato di forma accettabile. Non servirà molto tempo, ma per la gara di sabato contro il Cagliari Caserta, considerando la perdurante assenza dell'infortunato Viviani, è orientato a schierare di nuovo Acampora da vertice basso, come già accaduto in laguna. Capitan Letizia si è sottoposto ad ecografia e radiografia alla spalla: gli esami non hanno evidenziato nulla di rotto, solo la presenza di un edema che si sta riassorbendo ma, fisiologicamente, gli procura ancora dolore. Le sue condizioni vengono monitorate giorno per giorno onde capire se ci sono possibilità di recupero, pur filtrando un moderato ottimismo. Se tuttavia dovesse non farcela, Caserta ha solo l'imbarazzo della scelta ora che sono arrivate alternative per ciascun ruolo, anche più di una: Foggia è riuscito a rinforzare la squadra spendendo, per la stagione corrente, meno di 2,5 milioni (750mila per Karic, 1 milione per il riscatto di Paleari, 400mila per la prima delle tre tranche del prezzo di Kubica, e 300mila per El Kaouakibi). Dei 12 nuovi arrivi, solo 5 hanno avuto un costo (incluso Koutsoupias che però è in prestito con obbligo e quindi 2,2 milioni graveranno sul prossimo bilancio), mentre i vari Capellini, Ciano, La Gumina, Leverbe, Schiattarella, Simy e Veseli sono tutti stati ingaggiati senza alcuna spesa per il cartellino.