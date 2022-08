Benevento, ok a Veseli e Ciano rinviato il prestito gratuito di Simy

Il Benevento festeggia il superamento della soglia dei 7mila abbonamenti (ora le tessere sono a quota 7009) piazzando i primi due colpi di questo sprint finale di calciomercato. Dalla Salernitana arriva il difensore centrale Frederic Veseli, dal Frosinone l'attaccante Camillo Ciano, in cambio di Roberto Insigne e relativo indennizzo. Slittata a questa mattina la chiusura per Simy, ma solo per un intoppo di natura economica prontamente superato (richieste di bonus e premi da parte dell'agente che il Benevento non ha concesso).

Il bomber nigeriano arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro, la Salernitana si accollerà metà ingaggio, mentre il difensore albanese approda a titolo definitivo. Simy contenderà il posto da centravanti titolare a Francesco Forte, ma qualcosa in attacco potrebbe ancora cambiare. Al club giallorosso giovedì era stato infatti proposto Gabriel Charpentier, attaccante del Genoa. Il Benevento ci ha fatto un pensierino, ma poi il giocatore l'ha preso il Parma. E in ogni caso il pallino di Pasquale Foggia, nel caso si propendesse per l'innesto di un altro attaccante, è sempre Christian Gytkjaer del Monza. A quel punto però tutto potrebbe rientrare in gioco e le gerarchie attuali addirittura saltare: Francesco Forte può tornare cedibile, il Venezia è sempre interessato, mentre rimane da capire cosa intende fare il Parma (visto che ha appena preso Charpentier), che per lo «squalo» solo 3 giorni fa aveva messo sul piatto 2,5 milioni di euro più un calciatore a scelta tra quelli in uscita. E chissà che il Benevento, in un clima da porte girevoli, non decida di lasciar andare Forte per far posto ad un'altra punta come Gytkjaer che può giocare indistintamente da prima o da seconda.



L'alternativa per far sbarcare il danese nel Sannio sarebbe l'uscita di Farias, poco a suo agio col 3-5-2, mediante risoluzione di contratto. Caserta si ritroverebbe in tal modo con un reparto offensivo completamente rinnovato ma di prim'ordine, con Forte, Simy, La Gumina, Ciano e Gytkjaer e dunque l'imbarazzo della scelta. Fantamercato? Può essere, ma negli ultimi giorni di solito accade tutto e il contrario di tutto.

Frederic Veseli è invece il profilo che Foggia aveva adocchiato nel caso si fossero complicate le cose per Caldirola. Quando ha capito che a Monza si andava per le lunghe, ha accelerato nel corso della cena romana di mercoledì sera con Morgan De Sanctis, approfittando del fatto che i due avessero lo stesso procuratore.

Portato a compimento anche lo scambio Ciano-Insigne con il Frosinone, prossimo avversario. Per chiudere l'operazione, il Benevento ci ha rimesso qualcosa sul conguaglio (incassati 400mila euro anziché 500) risparmiando però sullo stipendio di Ciano, che ha firmato un biennale con il club giallorosso. Fa il percorso inverso Roberto Insigne che sbarca in Ciociaria e domani potrebbe esordire contro il Benevento da avversario dopo quasi 5 anni.

Il fratello di Lorenzo ha sottoscritto un triennale con il Benevento. Ieri eravamo allo scambio di documenti, quindi se tutto filerà liscio, sia Insigne che Ciano possono esordire già domani in Benevento-Frosinone con le rispettive, nuove maglie. Poi dipenderà dagli allenatori se schierarli o meno.



Veniamo al centrocampo: nella tarda serata di ieri Foggia ha portato l'assalto definitivo a Krystofz Kubica. Qualora l'affare andasse in porto, sarebbe il 20enne gigante polacco il prescelto come vice-Viviani. Schiattarella resta in trepidante attesa come prima alternativa, ma c'è un'ipotesi, remota ma clamorosa, che lo vedrebbe indossare nuovamente i colori giallorossi anche nel caso la trattativa Kubica andasse in porto.

Da completare pure la difesa nonostante Veseli: Caldirola ieri è stato schierato da titolare in Monza-Udinese (1-2) ma rimane in uscita, bisogna solo capire quando. Il Benevento ci spera ancora, e pertanto ha riallacciato i contatti per la cessione di Barba. Il Genoa chiede Barba e un milione di euro per Vogliacco, il Benevento nella migliore delle ipotesi è disposto ad aggiungere 200 mila euro. Su Barba è tornato forte il Pisa con l'offerta più importante mai ma recapitata finora (quasi 500 mila euro). Attesa l'offerta dell'Antalyaspor per Foulon, Basit richiesto dall'Alessandria, Sanogo dalla Juve Stabia. Sono ore convulse e frenetiche, non si escludono rivoluzioni. Ieri allenamento a porte aperte: Caserta ritrova Koutsoupias e conferma il 3-5-2.