Benevento e Parma non si fanno male: il match del Vigorito, valido per la ventunesima giornata di questa Serie B, termina con il punteggio di 0-0. Con questo punto guadagnato, i sanniti restano al quarto posto in classifica a quota 36 punti, mentre i ducali restano al quindicesimo con 25 punti.

Da segnalare l'esordio tra le fila degli ospiti per Goran Pandev, ex attaccante del Napoli, arrivato alla corte di Iachini durante la finestra di mercato appena conclusa.