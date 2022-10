Benevento, piano anti-crisi: squadra da ieri in ritiro

Il Benevento non vede la luce. Nemmeno in lontananza, neppure per sbaglio. Un disastro in progressione certificato da numeri impietosi. Che danno la misura della crisi nera. Sono trascorsi 50 giorni senza vincere una partita, due punticini conquistati su 18 disponibili, due successi su 10 match. La cura Cannavaro non funziona. Il Pallone d'Oro è riuscito a far peggio del suo predecessore. Quattro partite e due soli pareggi, ma soprattutto zero vittorie. Perdere contro un Como che non ha fatto altro che approfittare degli errori avversari, è davvero il punto più basso di questa sciagurata stagione. Che si sta mettendo male, in tutti i sensi. Adesso bisogna fare molta attenzione, perché ci sono annate in cui va storta oggi e pure domani, e se non la raddrizzi rischi di essere risucchiato senza trovar più la forza di risalire. Fortunatamente la squadra è a poco più di un quarto del torneo. Ma i segnali negativi sono tanti, troppi.

Tra i sette assenti non recupera nessuno per la sfida di sabato contro il Pisa. E come se non bastasse, all'elenco degli indisponibili si sono aggiunti Ciano, vittima di una entrataccia di Ioannou (non sanzionata) che lo ha costretto ad uscire dal campo anzitempo e con la borsa del ghiaccio sul ginocchio (rischia un mese di stop anche lui se la diagnosi fosse confermata), e Vokic, uscito dal campo zoppicando per il riacutizzarsi di un problema muscolare avuto 3 mesi fa. Le sue condizioni saranno valutate a partire da oggi, ma al momento sono diventati ben nove gli atleti fuori gioco. Un'«ecatombe» senza precedenti, che ha portato all'addio del responsabile della struttura medica, il dottor Enrico D'Andrea. Non piove, diluvia sul bagnato. Fabio Cannavaro ha presentato le dimissioni, che la società non ha accolto. In effetti è il meno colpevole. È stato calciatore, sa bene che i ritiri potrebbero servire a poco. Ma alla fine, da professionista, ha accettato di andare in Abruzzo, destinazione raggiunta ieri dalla comitiva giallorossa. Il ritiro si terrà a Silvi Marina e la squadra si allenerà al «Poggio degli Ulivi», centro sportivo di Città Sant'Angelo. L'obiettivo è compattarsi, ritrovare serenità, uscirne con il lavoro. Parole alle quali corrispondono soltanto 9 punti in classifica. Uno solo di vantaggio sulla retrocessione diretta. Resta da capire cosa potrà portare in dote una settimana dietro la lavagna per un gruppo che prende schiaffi di continuo e invece di reagire si deprime ulteriormente.



La misura di quel che è accaduto a Como la danno le prestazioni insufficienti di Pastina e Vokic, oltre a quelle di calciatori come Koutsoupias, che ha cambiato tre ruoli senza interpretarne uno al top, e Forte, attaccante che non vede palla da 400 minuti. A preoccupare è anche il senso di impotenza che Cannavaro, da sanguigno qual è, ha trasmesso all'esterno. Se prima questa squadra era mentalmente fragilissima, adesso è a pezzi. È evidente che ci sono alcuni calciatori che sono completamente in tilt sul piano psicologico: Leverbe dopo la prova offerta con la Ternana, da peggiore in campo e recidivo, ha fatto un'altra frittata al «Sinigaglia». Bene ha fatto Cannavaro a lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo, onde evitare che, già ammonito per proteste, rischiasse il rosso. Ma di errori se ne contano a raffica. Soprattutto nei passaggi e nei cross sbagliati, da Capellini a Schiattarella, da Improta a Karic. Per non parlare dei corner battuti da Farias. Nonostante tutto, però, Cannavaro non si arrende. Le dimissioni come atto dovuto, a dire «se sono io il problema mi faccio da parte». Lo avrà fatto anche per dare un segnale ai giocatori, che continuano a «sbarellare» sul piano della concentrazione e dell'intensità.

Non si è vista una squadra affamata, se ne sono accorti anche i 300 presenti a Como. Che in avvio, con uno striscione, hanno chiesto ai calciatori tirar fuori gli attributi e a fine gara, dopo l'ennesima batosta, gli hanno voltato le spalle in segno di indifferenza.

Al tecnico giallorosso non resta che raccogliere i cocci e provare a rimetterli insieme. Deve usare una colla istantanea e soprattutto che li tenga uniti almeno fino a sabato prossimo. Ci sono due gare casalinghe con Pisa e Bari che potrebbero rappresentare l'appiglio giusto per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. E per ritrovare il feeling con la tifoseria, che, anche al «Sinigaglia», si è presentata numerosa a dispetto di una classifica deficitaria, assicurando sostegno dal primo all'ultimo minuto.