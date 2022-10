Benevento in emergenza finisce pari contro il Pisa ma i tifosi applaudono

BENEVENTO Fabio Cannavaro deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria, ma il suo Benevento, incerottato fino al midollo e con in campo neppure le seconde ma le terze linee, compie una mezza impresa strappando un buon pari contro il Pisa. Per la prima volta dall'avvento del nuovo tecnico i giallorossi non segnano, ma il bicchiere è comunque mezzo pieno perché lo 0-0 se non altro è utile a smuovere la classifica (che resta comunque preoccupante) e contribuisce a risollevare il morale che era sotto i tacchi dopo due sconfitte di fila.

Incoraggiante per la difesa, fino a qualche giorno fa sul banco degli imputati e falcidiata dai problemi fisici, il primo clean-sheet della gestione Cannavaro. Senza dieci giocatori (Viviani, Kubica, Veseli, Glik, El Kaouakibi, Acampora, Tello, Ciano, Vokic e Simy) e con La Gumina e Forte che stringono i denti e fanno staffetta, l'allenatore partenopeo sceglie il 3-5-2 schierando per la prima volta Farias dal primo minuto con Schiattarella direttore d'orchestra. Nel primo tempo meglio il Benevento, vicino al gol per due volte con La Gumina (prima di piede e poi di testa) e una con Foulon. Nel finale di frazione Farias serve un cioccolatino a Improta che aspetta troppo e calcia in ritardo.

Nella ripresa come prevedibile il Benevento cala e viene fuori il Pisa, che fa tremare la traversa con Beruatto dalla distanza, mentre Paleari si deve opporre a Morutan coi pugni. Alla fine i giallorossi escono tra gli applausi e i cori della Curva Sud che se non altro ha apprezzato l'impegno di una squadra che sta attraversando un momento particolarmente delicato. L'unica emozione di marca giallorossa è un tiro a giro di Farias nel finale facile preda di Livieri. Sabato prossimo nuova delicata sfida casalinga per i giallorossi contro il Bari, anche per la rivalità molto sentita tra le tifoserie.

I risultati: Bari-Ternana 0-0; Benevento-Pisa 0-0, Cagliari-Reggina 1-1, Cosenza-Frosinone 1-2, Modena-Palermo 0-2, Parma-Como 1-0, Spal-Sudtirol 1-1, Venezia-Ascoli 0-2, Genoa-Brescia 1-1; oggi Perugia-Cittadella

La classifica: Frosinone 24; Genoa 22; Ternana 20; Bari, Parma e Reggina 19; Sudtirol, Brescia e Ascoli 18; Cagliari 15; Spal 14; Modena e Palermo 12; Cittadella, Pisa e Cosenza 11; Benevento 10; Venezia e Como 9; Perugia 7.