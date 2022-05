Benevento-Pisa, il primo round Caserta chiama i tifosi: «Ci danno la spinta»

Il Benevento prova a sovvertire ancora una volta il pronostico per continuare la corsa verso la A. Stavolta lo farà davanti a davanti a circa 11mila spettatori (il dato, aggiornato alle 19 di ieri, è di 9.327 tagliandi emessi, di cui 8.686 acquistati dai tifosi di casa e 641 da quelli ospiti, con la prevendita già chiusa per i toscani), che garantiranno il massimo supporto e la necessaria carica per chiudere il primo round in vantaggio....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati