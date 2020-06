Niente calcoli, l'appetito vien mangiando. E Inzaghi vuole imporsi anche a Empoli, chiudere la pratica serie A in notevole anticipo, con record e vantaggi annessi e connessi. Per questo sarà un Benevento d'assalto quello che scenderà in campo al «Castellani», che non farà (s)conti e non si accontenterà del pareggio, che potrebbe essere ugualmente utile sia per la promozione immediata che per ottenerla il lunedì successivo nel derby contro la Juve Stabia. SuperPippo deve solo capire chi a avrà a disposizione e chi no per il primo match-point. Di sicuro non saranno disponibili lo squalificato Volta, oltre ad Antei, Sanogo e Vokic, che stanno osservando rigorosamente i rispettivi protocolli di recupero. Il tecnico piacentino spera però di riavere Letizia e Viola, che stanno facendo entrambi progressi. Soprattutto quest'ultimo sembra sia abbastanza vicino al recupero e dovrebbe partire ugualmente con la squadra domani. Anche Letizia sta facendo di tutto per esserci. Tutti e due tengono moltissimo a essere in campo in quella che potrebbe essere un'altra giornata storica. Per Kragl, uscito anzitempo dal campo a Cremona, dovrebbe trattarsi di un fastidio di poco conto. Anzi, per la Toscana si metterà in viaggio l'intero organico, infortunati e squalificati compresi. Perché se ci sarà da festeggiare, nessuno intende mancare.

IL MODULO

Quanto alla formazione, Inzaghi aspetta prima conferme dall'infermeria e il discorso relativo al sistema di gioco dipende dalla presenza o meno di Viola. Con lui si può tornare al 4-3-2-1, altrimenti si andrebbe avanti col 4-4-2. Con il rientro di Letizia in difesa, al centro uno tra Barba e Tuia, altrimenti Barba confermato terzino. Oggi è in programma una seduta pomeridiana, domani la rifinitura e poi la partenza della squadra giallorossa per Empoli in treno. Il Benevento resterà a dormire in Toscana anche nella notte tra venerdì e sabato, perché con il match in programma alle 21 rientrerebbe praticamente all'alba. Quindi l'eventuale festa, qualora dovesse esserci il conforto dell'aritmetica per la tanto attesa promozione in massima serie, sarà celebrata in albergo al rientro dallo stadio.

L'ACCORDO

Intanto, riguardo le decurtazioni agli stipendi in seguito ai mesi di stop per il Covid-19, il presidente Vigorito nel corso della trasmissione Ottogol ha annunciato di aver trovato l'accordo totale con i calciatori per una riduzione dei compensi sia in termini di stipendi che di premio promozione. «C'è stata un'adesione al cento per cento da parte dei calciatori. Il Benevento - ha spiegato il presidente - è stato chiamato a chiedere ai calciatori di fare questo sacrificio. I nostri hanno accettato pienamente in maniera considerevole permettendoci di allinearci sulla strategia della Lega e della Federazione. Importante anche il fatto che da parte dei tifosi non ci sono state richieste di rimborso. È stato un anno strepitoso anche da questo punto di vista. C'è massima intesa tra società, calciatori e tifosi». Intanto, va avanti la procedura del Comune per l'attribuzione della cittadinanza onoraria a Vigorito.

LE OPERAZIONI

Nel frattempo il diesse Foggia continua a fare screening sul mercato per cercare di mettere a segno i primi colpi. La sua attività è frenetica e fatta di contatti, sondaggi, e confronti sia con Inzaghi che con Vigorito per la pianificazione delle strategie. Zarate è una pista valutata con attenzione ma che potrebbe non avere alcuno sbocco. L'età del calciatore non incoraggia. Sono di altro tipo i profili sui quali si sta muovendo il Benevento. Uno di questi è Gervinho, la freccia ivoriana del Parma. Foggia sta sondando il terreno, così come non disdegna qualche interessante giovane di prospettiva come il talentuoso colombiano del River Plate, Jorge Carrascal. «Talento puro, mezzala moderna. Può fare l'esterno nell'attacco a tre. Si muove tale linee con tecnica di base incredibile». Così lo descrive Pasquale Foggia. Si raffredda anche l'ipotesi del ritorno di Alin Tosca. Il rumeno sarebbe il terzo centrale mancino che può adattarsi a terzino dopo Barba e Caldirola. Troppi. Considerato che Inzaghi in A preferisce i terzini senza piede invertito, Letizia si alternerà con Maggio a destra. A sinistra il Benevento cerca un calciatore di maggiore spinta. Per la mediana il sogno è sempre lo svincolato Jack Bonaventura. La concorrenza è folta e agguerrita (Roma, Torino, Atalanta, Sampdoria), ma Foggia non demorde. Ci proverà fino all'ultimo.

