Benevento, corsa verso il primato: domani l'insidiosa trasferta a Perugia

Il tour de force continua e tempo per tirare il fiato non ce n'è. Il Benevento non può bearsi per la seconda vittoria di fila perché oggi sarà costretto a mettersi di nuovo in viaggio direzione Perugia, dove domani pomeriggio affronta i lanciatissimi umbri che sono sotto solo di due lunghezze in classifica. Col 5-0 al Como i giallorossi hanno letteralmente esagerato risalendo fino al sesto posto, infilando il secondo clean sheet di fila,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati