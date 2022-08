Benevento, rebus panchina: Vigorito congela Caserta e rinvia la decisione

La quiete dopo la tempesta. È tempo di riflessioni in casa Benevento. La prestazione gagliarda di Genova, ma soprattutto l'atteggiamento della squadra, che si è apertamente schierata dalla parte del tecnico, hanno portato Oreste Vigorito a valutare anche la possibilità di andare avanti con Fabio Caserta, che oggi dirigerà il primo allenamento della settimana all'Antistadio «Imbriani». Il presidente in questo momento è molto combattuto, sa bene che l'intero campionato dei giallorossi prescinde da quella che sarà la scelta definitiva sull'allenatore. Al di là della prova complessiva sul campo, lo hanno stupito l'energia che i calciatori hanno sprigionato, la voglia di battersi per il proprio allenatore, la determinazione nel portare a casa un risultato nonostante fossero al cospetto di un avversario di caratura superiore. Questi elementi, opportunamente vagliati dal massimo dirigente, giocano a favore di Caserta, come pure il fatto che al tecnico, rispetto allo scorso campionato, sia stata affidata una rosa, considerazione di certo non opinabile, più giovane e allo stesso tempo meno competitiva.



Vanno tuttavia dissipati i dubbi che ancora albergano nella testa di Vigorito, relativamente alla gestione del gruppo, alla capacità di tirar fuori il massimo del potenziale da ogni singolo atleta, e alle difficoltà ataviche nella costruzione della manovra. Il numero uno del club sannita oggi penserà a come risolvere la situazione. Di sicuro, qualora dovesse decidere di tenere Caserta, sarà fisiologico dargli qualche settimana di tempo, perlomeno fino alla sosta di fine settembre. Diversamente, meglio agire in fretta per poter dare il tempo al suo sostituto di prendere confidenza con il gruppo, interagire con il direttore sportivo sulle scelte da operare in sede di mercato. Come anticipato, la società ha cominciato a guardarsi attorno ben prima della sconfitta contro il Cosenza, e De Rossi non è certo l'unico a essere stato contattato. Ci sono stati colloqui cordiali anche con altri tecnici (De Zerbi, Semplici, D'Angelo), con scambi di opinioni perché nel calcio il confronto è alla base di ogni scelta. L'ex capitano della Roma e assistente di Mancini ha un gran bel temperamento, è una persona seria ed è noto per aver convinto il selezionatore della nazionale a puntare tutto sui giovani. La sua filosofia si sposerebbe con quella del Benevento ma c'è da considerare pure la mancanza assoluta di esperienza in un torneo complesso come quello cadetto. Avrebbe pure bisogno di tempo per plasmare la squadra e imporre il suo credo.



Nel frattempo siamo già al 22 agosto e tra poco più di una settimana il mercato chiuderà i battenti. Un primo effetto questa situazione ai limiti del grottesco però lo ha prodotto: Vigorito e Foggia si sono parlati molto in questi giorni, il confronto a tratti anche serrato ha permesso di rinsaldare la loro intesa e sono arrivati alla conclusione che è ora di procedere con l'ultimo step della campagna di rafforzamento. Pronti tre, quattro innesti per il nuovo modulo che Caserta intende adottare, quel 3-5-2 che ha consentito al Benevento di strappare un punto a Marassi contro una corazzata e davanti a 21mila persone. D'altro canto, tutti gli altri tecnici sondati sono più o meno sulla stessa lunghezza d'onda e quindi pure se si dovesse cambiare, il nuovo allenatore si ritroverebbe un organico tarato sulla difesa a tre. È per questo che la priorità adesso diventa l'ingaggio di un altro difensore centrale: imminente il ritorno di Luca Caldirola, che aspetta il Benevento da un mese e mezzo e che il Monza a breve dovrebbe mettere in lista di sbarco. Sempre per la difesa si registra una richiesta del Cagliari per Daam Foulon. Il Benevento ha fissato il prezzo per il belga, ora tocca al club sardo farsi sentire. A centrocampo Foggia ha messo gli occhi su Krzysztof Kubica, nazionale Under 21 polacco, centrocampista centrale del Gornik Zabrze classe 2000, autore pure di 9 reti in campionato. Sarebbe lui l'alternativa a Viviani ma si tratta di un'operazione non semplice e dal costo elevato (non si scende al di sotto le milione e mezzo di valutazione). Se dovesse saltare, pronta un'altra opzione con un profilo italiano decisamente più maturo. In attacco caccia a una seconda punta d'esperienza, e magari, come ulteriore tassello, a un altro centravanti di livello da affiancare o avvicendare con Forte, per il quale il Parma è tornato a farsi sotto. Si avvicina pure l'addio di Insigne (su di lui Palermo, Frosinone e Modena), per il quale il Benevento chiede una cifra tra i 500 e i 600mila euro.