Benevento, riecco la spinta dei tifosi in vista della sfida con il Pisa

Il Benevento si gode ancora una volta l'abbraccio della sua gente. Domani i giallorossi proveranno a sfruttare nuovamente la carica dei tifosi che anche ieri sono accorsi numerosi all'antistadio «Imbriani» per sostenerli e incoraggiarli. Un appuntamento di grande impatto emotivo come quello antecedente la trasferta di Ascoli, che ha sortito il suo effetto ed è stato quindi ripetuto, innanzitutto per la simbiosi che si è ricreata tra squadra e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati