Benevento, ritiro ad oltranza decisivo il match con il Pisa

Il Benevento resterà in ritiro fino a data da destinarsi. Non è stata fissata una precisa scadenza dalla società, che ha agito per diretta volontà del presidente Oreste Vigorito. È tuttavia evidente che l'eventuale prolungamento della permanenza dei giallorossi in Abruzzo dipenderà dal risultato della sfida col Pisa. La società aspetta un segnale chiaro dai giocatori, che sono i primi responsabili della situazione che si è venuta a creare: ancora una volta a Como si è vista in campo gente disconnessa sul piano mentale, priva di concentrazione e di quella fame che in certi casi è necessaria per superare i propri limiti e dare il massimo per raggiungere un determinato obiettivo. Cannavaro si è arrabbiato parecchio già nell'intervallo e successivamente anche nel dopo gara e lo stesso ha fatto il direttore sportivo Pasquale Foggia: entrambi hanno stigliato in maniera veemente la squadra prima di essere richiamati a colloquio dal massimo dirigente. L'alibi delle numerose assenze può stare in piedi (ma sempre fino a un certo punto) contro squadre decisamente più attrezzate e quotate, non certo contro una squadra come quella lombarda, che non ha fatto altro che approfittare dei pasticci combinati dai giallorossi e mettere in cascina tre punti preziosissimi.

L'incapacità di organizzare una reazione dopo aver incassato il 2-1, di profondere il massimo impegno attraverso grinta e cattiveria agonistica, ha letteralmente mandato in naftalina il primo tempo. Disarmante, invece, la ripresa, nonostante le sostituzioni, con la squadra a detenere uno sterile possesso senza mai portare un pericolo concreto alla porta del Como. A furia di archiviare in fretta, è stata raggiunta la sesta partita consecutiva senza vittorie. Con Cannavaro la scossa non c'è stata e la striscia negativa continua inesorabilmente a prolungarsi.



Il doppio impegno contro Pisa e Bari, probabilmente delineerà meglio il ruolo che può interpretare il Benevento in questo campionato: si tratta di due avversarie altamente competitive e che giocano un ottimo calcio. Soprattutto il Pisa, ha subito tratto giovamento dall'avvento di D'Angelo, che ha collezionato finora quattro presenze in panca, le stesse di Cannavaro, ma ha conquistato 8 punti in 4 gare (risollevando i nerazzurri che erano a digiuno di successi e adesso hanno pure scavalcato il Benevento) contro i 2 del Pallone d'Oro. Ieri mattina giallorossi hanno sostenuto il primo allenamento della settimana: il «Delfino Training Center», altro nome del «Poggio», di proprietà del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, amico fraterno di Oreste Vigorito, è tutto a disposizione dei giallorossi. La formazione biancazzurra, infatti, che milita nel girone C della serie C, dall'aprile 2021 si allena allo stadio «Ughetto Di Fabio» di Silvi Marina. Intanto per un Benevento di stanza nel pescarese, ce n'è un altro dirottato a Roma.



Mentre il gruppo degli arruolabili fa la spola in pullman tra l'«Hermitage» di Silvi Marina e il centro sportivo «Poggio degli Ulivi», la pattuglia degli infortunati, sempre nel pomeriggio di domenica, si è trasferita nella Capitale al «Grand Hotel Fleming», zona Tor di Quinto: a partire da ieri, nel corso della giornata, a turno, i calciatori raggiungono con un pulmino il centro «Isokinetik» sulla Flaminia per sottoporsi a terapie riabilitative. È il primo effetto delle dimissioni del responsabile della struttura medica Enrico D'Andrea. Il club per adesso ha scelto una soluzione tampone, ovvero di affidare una consulenza esterna all'ex responsabile della struttura medica Stefano Salvatori (che lasciò il Sannio a giugno del 2021 per problemi familiari e logistici e che pertanto, almeno per quest'anno, non sarebbe potuto tornare a pieno regime), che seguirà personalmente la riabilitazione di tutti gli atleti in infermeria. Visto che Salvatori resterà a Roma, per il Benevento si pone il problema del medico al seguito della squadra e per la stagione corrente la società starebbe pensando di optare per una soluzione interna: tra i papabili Walter Giorgione (attualmente con le giovanili, per lui si tratterebbe di un ritorno) e Lello Fuiano (già in organico alla prima squadra), entrambi beneventani. Dopo l'addio di D'Andrea, la dirigenza ha provveduto a nominare nel gruppo dei cinque fisioterapisti un coordinatore responsabile, individuato in Simone Sigillo. Sono 9 i giallorossi a Roma: Viviani, Kubica, Veseli, Glik, El Kaouakibi, Acampora, Tello, Ciano e Vokic. Nessuno di loro è in grado di recuperare per la prossima partita.