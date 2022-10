Benevento, ritiro anticipato dopo la sconfitta con la Ternana

Un giorno in più di ritiro per compattarsi, ritrovare serenità e metabolizzare il ribaltone ad opera della Ternana che è stato una mazzata sul piano psicologico. Nessuna scelta punitiva, ma il Benevento partirà per Como in anticipo sulla solita tabella di marcia, e cioè già domani anziché venerdì. Troppo importante per la classifica l'appuntamento di sabato al «Sinigaglia», che ha le sembianze di uno scontro salvezza. E non si osa pensare cosa accadrebbe se dovesse arrivare un'altra sconfitta. Chiaramente non si tratta di un'ultima spiaggia ma la stagione dei giallorossi rischia di prendere una brutta piega se la crisi di risultati finisse per perdurare. Due soli successi raccattati in 9 gare sono una miseria per una squadra che sulla carta, ma solo su quella, potrebbe ambire a ben altre posizioni.



È un campionato in cui gira tutto storto a cominciare dai problemi fisici che non accennano a placarsi. Anzi, con il trascorrere dei giorni si aggravano: ieri Acampora, che si era appena aggregato al resto dei compagni (Cannavaro era speranzoso di poterlo riavere già a Como), si è fatto male di nuovo e stavolta in modo più serio. Per lui una distrazione di primo grado al bicipite femorale, gli tocca un mese di stop e rientrerà, nel migliore dei casi, dopo la prossima sosta. Dopo la risonanza è arrivata la diagnosi per Tello: l'edema intravisto non era altro che un'infiammazione al tendine del flessore della gamba destra, resterà fermo per almeno un paio di settimane. Continua il rebus Viviani: gli esami strumentali sono tutti negativi ma lui sostiene di provare ancora dolore all'adduttore lungo della coscia sinistra, che era stato interessato da una lesione ai primi di settembre. La prognosi iniziale era di un mese, per lo staff medico è clinicamente guarito, ma siamo oltre metà ottobre e il centrocampista ancora non se la sente di tornare ad allenarsi. Tra i lungodegenti passi in avanti per Glik, che sta per iniziare a corricchiare, mentre Veseli sarà oggi a Roma per una visita di controllo dal professor Mariani che dovrà stabilire se i tempi sono maturi per la rimozione del tutore al ginocchio sinistro. Quanto a Kubica, all'inizio della prossima settimana è stata fissata una tac per verificare la calcificazione. Il polacco si è sottoposto a fisioterapia per la riduzione dell'edema e restituire mobilità alla caviglia e anche a terapie specifiche come tecar e sta recuperando gradualmente la deambulazione senza sovraccaricare, alternando anche sedute in piscina ed esercizi per il mantenimento della muscolatura della coscia, del polpaccio e del piede.

Il quadro continua a essere drammatico, perché anche contro il Como, il Benevento dovrà fare a meno di 7 elementi, mentre l'unico che ha qualche chance di riprendersi è Simy, che ieri ha lavorato in modo differenziato e potrebbe farcela a rientrare tra i convocati. Molto dipenderà da come procederanno gli allenamenti nei prossimi giorni, anche se c'è da considerare che dopo quanto accaduto ad Acampora, difficilmente Cannavaro proverà a forzare con un reduce da un infortunio. Comunque il nigeriano, se proprio tutto dovesse filare per il verso giusto, partirà pur sempre dalla panchina perché non è pronto. Lo stesso potrebbe accadere a Francesco Forte che sta lavorando con il resto dei compagni ormai dalla fine della scorsa settimana, ma non è ancora in una condizione tale da potersi permettere di giocare dall'inizio. Pertanto a Como si prevede una staffetta tra La Gumina (che sarà l'ex di turno avendo disputato lo scorso torneo cadetto con i lariani) e lo «Squalo», sempre ammesso che il match non si incanali in una maniera tale da costringere Cannavaro a tenerli entrambi in campo. L'unica certezza è che anche in Lombardia andrà un Benevento fortemente rimaneggiato, con tre difensori centrali contati e un ragazzino della Primavera come unico ricambio, un centrocampo dimezzato dalle defezioni di Acampora, Tello e Viviani, e una trequarti dove si profila l'impiego dal primo minuto di Koutsoupias in affiancamento a Ciano. Ieri la ripresa mattutina degli allenamenti con lavoro in palestra, esercitazioni tecniche e tattiche per difesa e attacco, possesso palla e torneo finale. Questa mattina sessione sempre all'«Imbriani».



Il giudice sportivo ha comminato una multa di mille euro per lancio di un fumogeno sul terreno di gioco, e mandato in diffida Karic, giunto al quarto giallo. I tifosi hanno già acquistato 125 tagliandi per il settore ospiti del «Sinigaglia», e questo nonostante il costo elevato del ticket (18 euro + 2 euro di commissioni se viene acquistato online sul portale Vivaticket, e c'è una ulteriore maggiorazione per l'emissione presso i punti vendita abilitati).