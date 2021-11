Benevento, scatta l'ora del turn over Insigne in ombra, si scalda Brignola

Fabio Caserta medita cambiamenti per la sfida di sabato contro il Frosinone. Si profilano i ritorni di Acampora e Brignola dal primo minuto rispetto alla gara col Brescia. Il tecnico potrebbe dare un turno di riposo a Calò, apparso molto stanco lunedì mattina dopo aver disputato 3 gare da titolare in 10 giorni. Lo stesso dicasi per Insigne, che ha deluso le aspettative con una partita priva di spirito d'iniziativa, spunti, accelerazioni e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati