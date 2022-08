Benevento, si resta con la difesa a tre quasi fatta per Ciano e Simy

Il Benevento tra mercato e campionato. Quando mancano un paio di giorni al match di domenica contro il Frosinone, i giallorossi continuano ad allenarsi con Caserta che sta lavorando ancora al 3-5-2 facendo ruotare diversi interpreti per valutare l'adattabilità e la funzionalità di ciascuno al modulo. D'altro canto la sfida contro i ciociari sarà un crocevia importantissimo in attesa dei rinforzi che possono arrivare da un momento all'altro. È possibile difatti la chiusura di due o tre affari anche nella stessa giornata se certe dinamiche dovessero incastrarsi.

I primi tre rinforzi possono arrivare già entro la fine di questa settimana, al massimo l'inizio della prossima. Siamo agli sgoccioli, ma possono essere considerate praticamente concluse le trattative che condurranno nel Sannio i due attaccanti Ciano e Simy.

Ormai a un passo anche il polacco Kubica per il qualche si può definire da un momento all'altro per una cifra vicina al milione e 200mila euro. Il Benevento, in tal caso, prediligerebbe l'investimento perché si tratta di uno dei giovani calciatori più appetibili d'Europa per quel che riguarda il delicato ruolo di centromediano metodista. Se dovesse saltare all'ultimo istante, o se il tempo a disposizione non dovesse essere sufficiente, è pronto Schiattarella come alternativa. Il problema è in difesa con Caldirola ieri convocato nuovamente da Stroppa. Il Monza potrebbe liberarlo l'ultimo giorno di mercato e i giallorossi non possono permettersi di aspettare.

La società sannita sta cercando di cautelarsi: ha ribussato per Vogliacco ma il Genoa ha chiesto in cambio Barba. Operazione che i giallorossi sarebbero disposti a fare pur di riprendersi Vogliacco, ma quel milione e mezzo che avevano offerto lo scorso anno per rilevare il cartellino dell'ex Pordenone a titolo definitivo, ora gioca a loro sfavore. Perché i rossoblù non ci stanno a fare lo scambio alla pari e pretendono una differenza, per adesso non ancora quantificata.

Il discorso resta aperto, per Barba le porte girevoli hanno ripreso il loro movimento. Ma pure se andasse in porto lo scambio col Genoa mancherebbe sempre un difensore. E, quindi, il direttore sportivo si è cautelato nel caso saltasse Caldirola opzionando un altro profilo di sicura affidabilità. Si è parlato di Capradossi con il procuratore che è lo stesso di De Rossi (Lucci), ma solo per una semplice richiesta di informazioni e nulla più. Lo scambio Ciano-Insigne è cosa fatta. Siamo veramente all'atto finale con l'ultima, leggera differenza in termini economici per definire lo stipendio dell'attaccante di Marcianise. Le parti si sono ulteriormente avvicinate, balla una cifra davvero irrisoria (appena 50 mila euro). I 500mila di indennizzo sono nel frattempo garantiti. L'interesse delle parti è quello di portare a termine l'affare prima della partita di campionato prevista per domenica e si sta procedendo spediti proprio per questa ragione. Virtualmente giallorosso pure Nwankwo Simy, con la Salernitana pronta ad accollarsi il 50% del milione e 700mila euro lordi (900 mila netti) di ingaggio. Simy era ancora parcheggiato a Salerno non avendo trovato l'accordo con i turchi del Konyaspor e neppure con il Gaziantep, ed era saltato anche il suo trasferimento negli Emirati Arabi, dove avrebbe potuto stipulare un contratto a titolo definitivo liberando un slot per un extracomunitario di cui i granata hanno assoluta urgenza. Poi si è fatto vivo l'Ascoli ma Simy non era convinto del trasferimento e quindi è venuto fuori il Benevento che ha invece il gradimento del nigeriano. Il Cagliari non si è più fatto vivo per Daam Foulon, che resta in uscita, ma ora sulle tracce del belga c'è l'Antalyaspor. Se parte al suo posto non arriverà nessuno: come quinti a sinistra possono giocare, nell'ordine, Masciangelo, Letizia, Improta e Tello. Il 3-5-2 non sarebbe in linea con le caratteristiche del brasiliano Farias: non è escluso che negli ultimi giorni di mercato, a sorpresa, faccia anche lui le valigie.

Ieri, seduta pomeridiana per i giallorossi al «Ciro Vigorito» con attivazione motoria, sviluppi offensivi e transizione negativa. Nel finale conclusioni in porta. Oggi pomeriggio, presso l'Antistadio «Carmelo Imbriani» consueta seduta di allenamento a porte aperte con inizio alle 17.