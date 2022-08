Benevento, sprint per Ciano e Simy quasi fatta per i rinforzi

La svolta sul mercato giallorosso è attesa da un momento all'altro. Pasquale Foggia sta stringendo i tempi per gli arrivi di Ciano e Simy. Entrambi gli affari sono a un passo dall'essere conclusi. L'intoppo di natura economica con il Frosinone sta per essere superato. I 500mila euro che dovrebbero finire nelle casse del Benevento come differenza sul costo del cartellino (un 29enne a fronte di un 32enne) non sono mai stati in discussione. Qualche problema è sorto sull'ingaggio di Ciano che guadagna più di Insigne con bonus e premi che aveva in Ciociaria e che, ovviamente, il Benevento non erediterà. La prima proposta del club sannita è stata al netto ribasso, poi c'è stato un ragionevole rialzo e ora balla davvero una cifra irrisoria come differenza (100 mila euro da spalmare sul biennio), che però il Frosinone non ha intenzione di accollarsi sotto forma di buonuscita. Siamo agli sgoccioli, la trattativa può andare a buon fine da un momento all'altro, grazie anche al fatto che i due calciatori che i club andranno a scambiarsi hanno lo stesso procuratore, ovvero il beneventano Sandro Martone. I canarini hanno messo sul piatto un triennale per Insigne, ovvero un anno in più rispetto al contratto in scadenza col Benevento. Ciano firmerà col Benevento fino al 2024.

Vicina al traguardo pure l'operazione che porterà Nwanko Simy in maglia giallorossa. Pasquale Foggia al rientro da Genova è sbarcato direttamente a Roma ed è ancora nella capitale. È' lì che ha incontrato il procuratore di De Rossi per informarlo della scelta di Vigorito di andare avanti con Caserta. E da lì che ha imbastito lo scambio Ciano-Insigne con Guido Angelozzi. Ed è sempre nella città eterna, dove ha una casa acquistata ai tempi della Lazio, che si è dato appuntamento, ieri sera a cena, con l'omologo granata Morgan De Sanctis per perfezionare il trasferimento della punta nigeriana ex Crotone e Parma. Si lavora alla formula: dovrebbe trattarsi di una cessione in prestito oneroso con diritto e/o obbligo di riscatto. Si è discusso pure del pesante stipendio da 1,7 milioni (quanto Lapadula) di Simy che in larga parte andrebbe ad accollarsi la Salernitana.

Oggi potrebbero esserci interessanti novità al riguardo, con l'alternativa a Simy che rimane sempre un giocatore dalle caratteristiche diverse come Christian Gytkjaer, che in realtà sarebbe il preferito di Foggia, ma per il quale non collimano i tempi: il Benevento ha urgenza di mettere fieno in cascina, il Monza non lascerà partire il danese se prima non prende un sostituto. Il club brianzolo, nel frattempo, ha individuato il difensore che dovrà prendere il posto dell'infortunato Ranocchia, ovvero l'ex Fiorentina German Pezzella, attualmente in forza al Betis Siviglia. Il suo acquisto può liberare Caldirola al quale, per adesso, non viene dato l'ok alla partenza. Il 31enne di Desio che ha trovato l'amore a Benevento è in pressing sul club lombardo per tornare nel Sannio, destinazione gradita pure alla sua compagna Roberta che a fine giugno del 2021 lo ha reso papà di Camilla. La clessidra scorre e le strategie potrebbero cambiare in maniera repentina: siccome le alternative scarseggiano, Foggia si è rifatto sotto col Genoa per Vogliacco (è un destro ma poco importa, con la difesa a tre dovranno sempre giocare due destri oppure due mancini), ma ancora una volta la risposta è stata tiepida. Per il club rossoblù è il quarto difensore in ordine gerarchico ma, nonostante questo, la proprietà ha già rifiutato la proposta da un milione e mezzo di euro formulata dal Benevento a inizio estate per rilevarne l'intero cartellino.



Per il ruolo di play la prima scelta resta sempre il polacco Kubica. Un tira e molla non semplice quello coi polacchi del Gornik Zabrze, ma il Benevento è convinto di poter piazzare il colpo nelle prossime ore. Rispetto al milione e 700mila euro richiesto, si può chiudere per una cifra che non superi il milione e 200 mila. Il passaggio, in tal caso, sarebbe a titolo definitivo. L'alternativa è Pasquale Schiattarella che è disposto a ridursi l'ingaggio pur di tornare a vestire il giallorosso e sul rientro del quale ci sarebbe l'ok pure di Oreste Vigorito.