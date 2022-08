Benevento su Simy, atteso l'annuncio raggiunta l'intesa sul prestito gratuito

Mentre la squadra si concentra sulla trasferta di Venezia, il Benevento si prepara allo sprint finale di calciomercato mettendo a segno un altro colpo. Che verrà definito oggi, ma nel frattempo può essere già considerato un affare fatto: il club ha ormai il sì di Nwankwo Simy con il quale dovrebbe essere siglato l'accordo mediante formula già preventivata nel momento in cui si era aperta la trattativa. Il nigeriano arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro.



La Salernitana gli aveva già garantito gran parte dei bonus che aveva sul contratto legati a presenze, gol, assist e salvezza, attraverso un adeguamento contrattuale di ulteriori 200mila euro sotto forma di incentivo all'esodo (da 900 netti a 1,1 milioni). Le due società divideranno lo stipendio, ma il Benevento si accollerà solo il 50% del contratto base (450mila euro). Le valutazioni sull'esercizio del diritto di opzione si faranno solo a campionato finito. L'accelerata su Simy si è resa necessaria anche perché il Monza ha deciso per davvero di bloccare la partenza di Christian Gytikaer, col quale il Benevento aveva già un accordo di massima ed era pronto a fiondarsi su di lui nel caso qualcosa con Simy, discorso intavolato prima rispetto al danese, si fosse inceppato.



Sempre con il Monza resta in piedi il discorso per Caldirola, anche ieri sceso in campo da titolare contro la Roma. Verrà liberato solo nel caso in cui i brianzoli riescano a rimpiazzarlo a tempo debito e il Benevento aspetterà fino all'ultimo. Se si materializzasse il ritorno di Caldirola, a quel punto tornerebbe in gioco la permanenza di Federico Barba. Per il quale oltre al Pisa, che ha offerto 500mila euro e nelle prossime ore potrebbe pure aumentare l'offerta, nelle ultime ore è pervenuta una richiesta del Cagliari. Escluso che possa finire al Genoa in quanto con Vogliacco il Benevento si ritroverebbe con troppi destri e poi i giallorossi non sono intenzionati a sborsare il milione di euro differenziale.



Capitolo chiuso per Schiattarella, che sarebbe arrivato solo in caso di mancato arrivo di Kubica e addio di Viviani, chiesto da una squadra di Serie A che poi però non ha più affondato il colpo in quanto sono mutate le strategie in corsa. L'offerta era di quelle irrinunciabili: tra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni di euro, una super-plusvalenza per un calciatore preso a zero meno di un anno fa. Ma non è detto che non possa muoversi qualcosa a gennaio in questo senso. In questi ultimi due giorni Pasquale Foggia dovrà pure dedicarsi alle uscite. Tra quelli in lista di sbarco c'è Farias, dal quale Caserta nella rifinitura pre-gara col Frosinone non ha avuto le risposte che cercava e difatti non lo ha proprio utilizzato. Per lui la cessione tuttavia non sembra imminente: si tratta di un calciatore che può avere mercato anche all'estero in campionati dove il mercato si chiude più avanti. Come ultima ipotesi c'è anche la risoluzione consensuale. Lo stesso vale per Vokic, Sanogo e Basit essendo tutti stranieri, ma per questi ultimi due ci sono contatti in piedi con Juve Stabia (Sanogo) e Alessandria (Basit) entrambe formazioni di Serie C.

Rimarrà al suo posto invece Foulon: l'Antalyaspor ha avanzato una proposta non conveniente sul piano della formula (prestito con diritto di riscatto che avrebbe costretto il Benevento, che invece lo avrebbe ceduto solo a titolo definitivo, ad allungargli il contratto di un anno). Il belga è nelle rotazioni di Caserta e dunque può fare sempre comodo.



Nel frattempo la seduta di allenamento a porte aperte è stata anticipata a oggi pomeriggio. Appuntamento alle 16.30 all'Antistadio «Carmelo Imbriani», con i tifosi che potranno assistere dal vivo alla penultima sgambatura prima della partenza alla volta di Venezia. Infine, la Lega di Serie B ha pubblicato il programma delle gare dalla settimana alla nona giornata: il Benevento sarà di scena al «Ciro Vigorito» domenica 2 ottobre alle 16.15 contro l'Ascoli dell'ex Bucchi, il successivo 9 ottobre, sempre di domenica, trasferta a Bolzano per sfidare allo stadio «Druso» il Sudtirol. Sabato 15 ottobre si chiude il trittico con Benevento-Ternana, in programma alle 14.00 nell'impianto di contrada Santa Colomba.