Benevento-Ternana, probabili formazioni: Caserta recupera Vogliacco in difesa

Alessandro Vogliacco non molla. Anche ieri mattina ha provato ad unirsi ai compagni e stringendo i denti ce l'ha fatta. Il dolore è del tutto scomparso, il centrale difensivo barese ha svolto regolarmente la seduta insieme agli altri e dunque può essere considerato arruolabile per la sfida contro la Ternana. A questo punto la palla passa a Fabio Caserta: toccherà al mister decidere chi tra lui e Pastina affiancherà Barba in mezzo al pacchetto...

