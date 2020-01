Onde evitare spiacevoli inconvenienti, dopo una pausa così lunga, gli ingranaggi difensivi vanno rimessi a lucido. E SuperPippo ha già in testa l'assetto da opporre domenica ai nerazzurri. Con Volta che necessita ancora di ritrovare il ritmo-partita dopo il lungo stop, Inzaghi contro il Pisa si affiderà alla coppia centrale Tuia-Caldirola, peraltro già rispolverata per il match di fine anno con l'Ascoli, con Maggio e Letizia sulle corsie. Saranno loro gli elementi incaricati di blindare la porta, insieme all'ultimo baluardo Lorenzo Montipò. Il tecnico ha iniziato a fare le prove generali nella doppia seduta di ieri all'«Imbriani»: lavoro atletico e palestra al mattino e situazioni di gioco sia in fase difensiva che offensiva (con e senza palla) nel pomeriggio. La sessione si è conclusa con una partitella a tema e a ranghi misti, calci piazzati (sia dal limite che dal fondo), calci d'angolo e tiri dal dischetto. Tutti presenti a eccezione di Antei, che domani verrà sottoposto all'intervento al crociato in Austria.



IL MERCATO

Nel frattempo il mercato dopo l'arrivo di Moncini sta vivendo una fase di stallo. Questo perché il Benevento, prima di stringere per qualche altro difensore (resta viva l'ipotesi Barba, sul quale c'è anche l'Aek Atene, mentre lo Spezia ha bloccato l'uscita di Marchizza) aspetta un segnale dalla Turchia per Tosca, che rimane la prima scelta per il pacchetto di retroguardia. L'attesa durerà fino al prossimo weekend: se il Gaziantep non liberasse il rumeno, Foggia vuole avere pronta l'alternativa. Si vocifera di Iacoponi (Parma), operazione onerosa e complessa. Quello del Frosinone per Coda è destinato a rimanere soltanto un interesse. Il Benevento sarebbe disposto a rinforzare una diretta concorrente solo facendo cassa e lascerebbe partire il giocatore unicamente in caso di offerta irrinunciabile. Senza contare l'ingaggio elevato che poi per almeno tre anni bisognerà garantire al bomber di Cava de' Tirreni. Una operazione da minimo 4 milioni di euro (se non di più) che è destinata a rimanere nel cassetto. Quanto allo scambio, il Benevento non è più interessato a Krajnc che percepisce uno stipendio faraonico mentre, per l'inserimento di Ciano in un'eventuale trattativa, al momento non esistono margini. Tra l'altro su Coda ci sarebbe il Monza ma come rinforzo per l'estate, visto che i brianzoli, dovendo amministrare ben 10 punti di margine nel girone B della Serie C, non hanno urgenza di prendere un attaccante. Lo stesso Coda preferirebbe questa soluzione, in modo che il club di Berlusconi e Galliani, risparmiandosi il costo del cartellino e rilevandolo a parametro zero, possa poi assicurargli una retribuzione adeguata alle sue richieste.



LE TRATTATIVE

Per Armenteros il Crotone, dopo un primo sondaggio con l'agente del calciatore, ha intenzione di cominciare a muovere i primi passi. In seguito alla partenza di Vido è stato individuato proprio lo svedese di origine caraibica come principale sostituto. Il nodo è sulle cifre dell'accordo: Samu si muoverebbe solo con in tasca almeno un anno e mezzo di contratto, ma quello che guadagna a Benevento è spropositato rispetto a ciò che ha fatto vedere finora. Se l'attaccante dovesse calare le pretese la trattativa può decollare (i pitagorici sarebbero disposti anche ad aggiungere un anno in più ma con numeri molto più contenuti), altrimenti non gli resta che aspettare qualche proposta dall'estero, anche se, allo stato attuale, non c'è nulla di concreto. Molti tra operatori di mercato e della comunicazione continuano a dare per fatta la cessione di Bright Gyamfi al Trapani ma in realtà non c'è il via libera del Benevento, che non è intenzionato a far partire gratis il ghanese. Lo stesso dicasi per gli altri elementi della rosa meno utilizzati come Del Pinto, Basit, Vokic e Di Serio. Tra i giocatori a scadenza, il solo a cui verrà proposto il rinnovo in bianco per la prossima stagione è Christian Maggio, che però deve ancora decidere se chiudere con il calcio o proseguire la sua avventura in maglia giallorossa. Continua la rivoluzione in seno alla squadra Primavera. Dopo i prestiti di Carriero, Onda e Dublino e l'addio di Mirante, il Benevento, che ha necessità di svecchiare la rosa, ha mandato in prestito anche il centrocampista classe 2001 Cosimo Federico (che in stagione ha fatto solo qualche fugace apparizione in Coppa Italia), originario di Agropoli. Quest'ultimo è passato alla Polisportiva Santa Maria di Castellabate, capolista del girone B del campionato di Eccellenza campana.

