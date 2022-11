Benevento, un turno di stop a Pastina e multa alla società

È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo per Christian Pastina. La sbracciata sul volto del barese Cheddira, con conseguente secondo giallo estratto dall’arbitro Camplone, è costata al difensore giallorosso una giornata di squalifica. Il giocatore salterà quindi la trasferta di sabato a Ferrara e tornerà a disposizione per quella di Reggio Calabria di domenica 27 novembre. La società Benevento dovrà pagare un’ammenda di 1500€ per lancio di un fumogeno sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori.

Oltre a Pastina, osserveranno un turno di stop anche Cassandro (Cittadella), Folorunsho (Bari) e l’allenatore del Sudtirol Pierpaolo Bisoli. Due giornate di squalifica invece per il portiere del Brescia Lezzerini.