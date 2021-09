Benevento, voglia di blitz contro l'Ascoli il bomber Lapadula l'arma in più

Il Benevento riparte dal carattere. In altri tempi da una partita come quella contro il Lecce sarebbe facilmente maturata una sconfitta. E invece i giallorossi hanno sopperito a una prestazione lacunosa sul piano tecnico-tattico con la personalità, una dote in grado di fare la differenza in certe gare. Grazie alla solidità di mentale e alla freddezza, la squadra di Caserta è riuscita a mettere in cascina almeno un punto e ad evitare la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati