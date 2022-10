Benevento, voglia di sfatare il tabù Cannavaro cerca la svolta al Vigorito

Il ritiro a oltranza prosegue ma da oggi cambierà la sede. La dirigenza del club ha deciso di lasciare l'Abruzzo e far rientrare la squadra nel Sannio. Il gruppo questa mattina si allenerà regolarmente a Città Sant'Angelo, pranzerà all'hotel «Hermitage» di Silvi e subito dopo salirà sul pullman che lo condurrà all'hotel «Europa» di Venticano. La rifinitura di domani si terrà all'«Imbriani». Intanto non si registrano altre positività tra i calciatori e questa è una buona notizia per il Benevento. Il ciclo di tamponi effettuato ieri a Pescara non ha fatto registrare altri contagi. Pertanto restano solo due gli elementi in isolamento (che non erano proprio partiti per Silvi Marina), e l'aspetto rilevante è che, per fortuna e per adesso, non c'è alcun cluster. Tra l'altro la sintomatologia sarebbe lievissima e in uno dei due casi sarebbe pure vicina la negativizzazione. In effetti la variante che circola di questi tempi, tra le altre cose, è nota per la durata molto breve dell'infezione (in alcuni casi anche 4-5 giorni) e una forbice molto ristretta tra insorgenza e guarigione. Nella maggior parte dei casi si tratta di banali segni di raffreddamento e nulla più. E difatti uno dei due atleti, attuale titolare all'interno del pacchetto di retroguardia, si sta tenendo in forma con tutta una serie di esercizi assegnati dal preparatore atletico Jordi Garcia nel giardino della propria abitazione.



Cannavaro sta lavorando alacremente con quel che resta della truppa per preparare la sfida con il Pisa, considerato che la squadra in casa ha conquistato solo 4 punti finora su 15 disponibili. È proprio tra le mura amiche che il Benevento deve cambiare marcia, perché finora i giallorossi si sono aggiudicati soltanto una delle 5 partite casalinghe, perdendo per ben tre volte e pareggiando in una circostanza. Il «Ciro Vigorito» finora è stato spesso terra di conquista nonostante 8-9mila spettatori sugli spalti. Solo il Venezia ha fatto meno punti nel suo stadio. Un trend che va invertito a tutti i costi se si intende cominciare a pianificare una rimonta. Il problema è che sui giallorossi, che già stavano attraversando un momento estremamente complicato, si sta abbattendo, con effetti devastanti, la malasorte. Il Covid è andato ad aggiungersi all'infermeria affollata e sta producendo conseguenze pure sull'assetto lasciando davvero poca scelta a Cannavaro. Con uno dei centrali difensivi fermato dalla pandemia, ne restano soltanto due a disposizione e dunque per il tecnico non c'è altra alternativa che la difesa a quattro. Che Cannavaro sta immaginando con Improta e Letizia sulle corsie, ma ha provato pure il capitano a destra e Masciangelo a sinistra nel corso delle varie partitelle che sta facendo disputare sul campo in erba naturale del «Poggio», meglio conosciuto come «Delfino Training Center» di Città Sant'Angelo. Anche a centrocampo non ci sono grandi opzioni. Non c'è alcun dubbio sull'impiego di Schiattarella, pertanto è possibile che il tecnico propenda per una soluzione a tre con Karic e Koutsoupias, e tre attaccanti in linea con Farias, Forte e La Gumina e una formazione di partenza votata all'attacco. Ma c'è pure l'altra soluzione che comporterebbe l'utilizzo di Letizia a destra con Masciangelo (o Foulon) dalla parte opposta, e il sistema ad Albero di Natale (tanto caro ad Inzaghi) con Improta schierato sulla trequarti insieme a Farias a sostegno dell'unica punta che sarebbe uno tra Forte e La Gumina. Continua a lavorare sodo anche la pattuglia degli infortunati che alloggia a Roma. Ogni mattina presso il centro «Isokinetik», i vari Viviani, Kubica, Veseli, Glik, El Kaouakibi, Acampora, Tello, Vokic e Ciano vengono sottoposti a terapie riabilitative di ogni genere sotto lo sguardo vigile di Stefano Salvatori. Torneranno in città solo sabato mattina e nessuno di loro potrà essere inserito nei convocati per la partita con il Pisa. Per la verità non sembrano esserci speranze di recupero neppure per la successiva col Bari. Anche quelli che si pensava stessero meno peggio, in realtà hanno bisogno di più tempo per rientrare. Basti pensare che al momento, quello con i tempi di recupero più brevi è Kamil Glik.



Intanto sabato, contro il Pisa, come medico si rivedrà, a cinque anni di distanza dall'ultima presenza, il beneventano Walter Giorgione. La società ha scelto di avvalersi della sua esperienza dopo l'addio di D'Andrea e la volontà di Salvatori di non muoversi da Roma limitandosi solo al ruolo di consulente per infortuni e riabilitazione. Giorgione era in forza al settore giovanile giallorosso e sarà aggregato alla prima squadra.