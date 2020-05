«Giocare ogni tre giorni? Una fortuna. In questo modo potrò utilizzare tutti, sfruttando anche l'opportunità di fare cinque sostituzioni». Mentre la Lega di Serie B attende segnali concreti per la ripartenza (domani alle 18.30 il vertice tra il ministro Spadafora e le componenti del calcio italiano) Pippo Inzaghi sta già pianificando il ritorno in campo. Il tecnico piacentino è sempre un passo avanti agli altri e una volta chiusa la pratica-promozione (mancano 8 punti per la matematica certezza, ma se le prime inseguitrici, ovvero Crotone e Frosinone, non dovessero vincere le prossime due gare potrebbero bastarne anche di meno) intende dare spazio anche a chi ha giocato meno e far ruotare quanti più giocatori possibile. SuperPippo non ha mai nascosto l'esigenza e il desiderio di premiare chi si è sempre distinto per impegno, serietà e applicazione, ma ha trovato poco minutaggio a causa della folta concorrenza e del torneo da schiacciasassi che ha disputato il Benevento. Lo ha dichiarato anche nel corso di un collegamento ad «Ottogol» su «Ottochannel», nella tarda serata di lunedì. Ce ne sono diversi che meritano tale riconoscimento, come Del Pinto e Gyamfi, Vokic e Basit, i prodotti del vivaio Rillo e Di Serio (discorso diverso per Sanogo, che è nella fase di recupero da un infortunio che gli ha condizionato la stagione) e anche i due portieri Gori e Manfredini. Avendo poi il gruppo interamente a disposizione (eccetto Antei, ancora in fase di riabilitazione e appunto Sanogo), Inzaghi avrà anche l'occasione di prevedere un maggiore turnover tra i vari interpreti, compatibilmente con le necessità della singola partita, magari prediligendo nelle scelte chi ha saltato più gare rispetto agli altri per acciacchi di varia natura, come Tello, Volta, Tuia, Kragl o perché arrivati in ritardo, come Barba e Moncini, o perché ha saputo essere decisivo subentrando in corsa (Improta).

LA PREPARAZIONE

Ieri intanto seconda sessione di allenamenti individuali per i giallorossi, che il tecnico ha distribuito sui due impianti rimescolandone la presenza rispetto al giorno prima e suddividendoli in gruppi da sei, che si sono avvicendati sui terreni in erba dell'antistadio «Imbriani» e del «Ciro Vigorito» a orari differenti: esercitazioni individuali con la palla e lavoro intermittente, forza e cambi di direzione hanno caratterizzato la sgambatura. Oggi nuovo appuntamento.

LA RIPARTENZA

Intanto la Lega di B immagina di poter ricominciare a giocare tra il 23 e il 27 giugno. L'ultimo scenario prospettato nel Consiglio direttivo di lunedì (durato 2 ore e mezza), presente in call-conference anche Oreste Vigorito, prevede di far disputare il recupero Ascoli-Cremonese sabato 20 o martedì 23 giugno, mentre il resto del torneo ripartirebbe o il 23 o, in ultima ipotesi, il successivo sabato 27 dalla 29esima giornata, con i giallorossi attesi dalla trasferta di Cremona. Il Consiglio, tra le altre cose, ha confermato il format (verranno giocate i 10 turni mancanti più playoff e playout), ma non ha parlato di riforma dei campionati e di una B estesa in caso di nuovo e definitivo stop. Ci si è interrogati sull'estensione dei contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno (per i quali si aspetta un orientamento chiaro dalla Fifa, considerato che andranno prorogati al 31 agosto) e sull'accordo da trovare con gli atleti non solo per la riduzione ma anche per il differimento dei pagamenti degli stipendi, che non saranno più spalmati su 10 ma a questo punto su 12 mensilità. Un problema che dovranno affrontare le singole società, cercando compromessi con i rispettivi calciatori attraverso una mediazione che dovrà anche essere abbastanza rapida. I presidenti che fanno parte del Direttivo hanno anche parlato dei costi di applicazione del nuovo protocollo. Non sono solo i test sierologici e i molecolari (tamponi) a essere onerosi: elevate anche le spese per le sanificazioni (quotidiane e ripetute) e controlli (anche se una parte è rimborsabile secondo il nuovo Dl Rilancio), come pure quelle per le trasferte, quando bisognerà occupare solo stanze singole negli alberghi e viaggiare addirittura con due pullman. Un esborso che verrebbe sicuramente alleggerito dall'incasso dell'ultima tranche dei diritti televisivi, che ammonta a 4,3 milioni di euro, da porzionare per tutti i club, che Dazn ha promesso di versare alla Lega se il torneo sarà portato a termine.

