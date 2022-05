Berlusconi, colpo di sonno virale: si addormenta e il Monza sale in A

Silvio Berlusconi si è preso la scena a fine partita, con il suo Monza appena promosso in A per la prima volta nella storia: «Ora dobbiamo puntare allo scudetto e poi alla Coppa dei campioni. Io sono abituato a vincere sempre» ha detto l'attuale proprietario dei biancorossi ed ex numero uno del Milan. che però anche durante il match decisivo contro il Pisa aveva saputo rubare la scena.

In rete, infatti, è diventata immediatamente virale una sua futu durante la gara: inquadrato dalle telecamere della tv, Berlusconi è sembrato addormentato, come colpito da un attacco di sonno. Proprio nel momento meno indicato: con il terzo gol del Pisa che significava supplementari e lo stadio toscano che era una bolgia. In realtà, pare che non si trattasse di sonnolenza: Berlusconi aveva chinato il capo per guardare l'orologio e i minuti che ancora mancavano alla fine della partita. In ogni caso, il finale incandescente e la rimonta dei suoi ha aiutato tutti a sopportare l'ora tarda: in attesa di capire se davvero il sogno scudetto può essere più di un sogno.