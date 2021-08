Bonazzoli alla Salernitana, primo rinforzo in attacco per Castori

Doveva essere Favilli, ed invece il primo rinforzo per il reparto offensivo della Salernitana è Federico Bonazzoli. Dopo un lungo tira e molla, complice soprattutto le riflessioni del prodotto del vivavio dell'Inter, la trattativa è andata a buon fine. L'attaccante classe '97 in questi minuti ha infatti lasciato ufficialmente la Sampdoria per legarsi con il club granata con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. E così Castori può finalmente tirare almeno un sospiro di sollievo.

In attesa di capire se per Favilli e Caprari tutto andrà realmente nel verso giusto, per il momento può tenersi stretto uno degli attaccanti richiesti in queste ultime settimane al direttore sportivo Fabiani. Reduce dalle esperienze felici solo in parte con Spal, Samporia e Torino (8 gol in 50 gare), Bonazzoli ora va alla ricerca della reale esplosione in Serie A.