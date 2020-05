Manca poco più di una settimana alla ripresa degli allenamenti di squadra, a prescindere da se ricomincerà o meno il campionato. E il Benevento vuole farsi trovare pronto per quello che, a meno di clamorosi dietrofront dell'ultim'ora da parte di governo e Figc, sarà il primo, importante step in vista del riavvio della stagione. In attesa della definizione del nuovo protocollo, da domani cominciano visite mediche e tamponi per i calciatori, che saranno di volta in volta convocati presso il «Ciro Vigorito» e l'antistadio «Imbriani» per effettuare i controlli di prassi per ottenere la nuova idoneità sportiva. Nei giorni scorsi sono stati richiamati e sono rientrati dalle rispettive località di residenza i componenti dello staff tecnico, che ieri sono stati i primi a sottoporsi ai rituali esami per individuare eventuali positività al Covid-19 e lo stato di salute di ciascuno. Siccome molti di loro sono rientrati dal Nord, sono stati i primi a effettuare le analisi specifiche. Il club giallorosso, che ha preferito rinunciare alla possibilità di usufruire le sedute singole, non intende lasciare nulla al caso e per lunedì 18 è già tutto apparecchiato: le strutture disponibili sono state sanificate (compreso il campo «Avellola»), sono stati reperiti test molecolari (tamponi) e sierologici, i collaboratori sono stati dotati di dispositivi di protezione individuale e la società sta predisponendo il vademecum degli accessi agli impianti.

GLI OBIETTIVI

Intanto ieri il capitano Christian Maggio, rispondendo alle domande dei tifosi e di Ivan Calabrese in diretta sul profilo Instragram di Ottochannel per #casabenevento, ha fatto chiaramente capire che in caso di Serie A non abbandonerà il calcio ma giocherà ancora un anno in giallorosso. «Ho parlato tempo fa con il direttore - ha raccontato il difensore - ho voglia di continuare qui. A Benevento sto bene e dopo che l'anno scorso non è andata come volevo, quest'anno sono stato protagonista di un'ottima stagione. Dobbiamo solo aspettare che passi questo periodo per incontrarci di persona, sono tentato di tornare a confrontarmi con la Serie A». Qualche supporter azzurro lo ha stuzzicato anche sul derby dell'anno prossimo, facendogli capire che al San Paolo gli sarà riservata una grande accoglienza. «Spero di tornare a Napoli con la maglia giallorossa e di passare una splendida giornata, ho trascorso 10 anni meravigliosi». Maggio ha spiegato anche com'è nato il suo rapporto speciale con la tifoseria partenopea: «L'esultanza con l'inchino è stata molto apprezzata, da lì si è creato un gran bel feeling. Quel giorno feci gol e volevo esultare in modo diverso. Siccome le curve erano chiuse per via di una squalifica, dopo aver segnato salii in piedi sulle transenne ed eseguii quel gesto istintivo ma passionale, che poi si trasformò in una vera e propria scaramanzia. I tifosi lo interpretarono come una atto di rispetto e un ringraziamento per il sostegno e da allora il rapporto si è cementato». Maggio ha anche precisato che «il miglior Maggio di quest'anno non è molto lontano dal miglior Maggio di Napoli, anche se la differenza di età di fa sentire». E ha aggiunto: «Il mio idolo? Cafù. Il più forte attaccante con cui ho giocato? Serve la lista: Cassano, Montella, Higuain, Cavani, Lavezzi. Con Cassano e Mazzarri a Genova abbiamo fatto cose straordinarie con quel 3-5-2. Il mio unico gol in un derby l'ho segnato in quello della Lanterna contro il Genoa, è stata un'emozione fantastica. Alla Samp ho trascorso due anni di spessore. Con la nazionale avrei potuto vincere l'Europeo 2012, ma trovammo una Spagna troppo forte in finale. Amici tra i colleghi ne ho pochissimi. Non ho mai avuto la possibilità di giocare all'estero, mi sarebbe piaciuto. Tra i due Insigne, Roberto caratterialmente ha qualcosa in più di Lorenzo, è il mio compagno di posto in pullman e mi fa morire dal ridere». Il capitano ha anche svelato qualche aneddoto: «Senza il calcio avrei fatto il falegname, l'imbianchino o il meccanico dato che ho la passione per l'hobbistica e per i motori, in particolare sono un fanatico vespista. Con Inzaghi c'è un rapporto speciale, riesce a tenere sul pezzo 26 giocatori e non solo 14, non è maniacale e non stressa i calciatori, è un pragmatico, ha le idee molto chiare. Il segreto della nostra squadra è la forza di volontà del gruppo. Questa Serie A ce la siamo meritata sul campo, bastano un paio di partite per l'aritmetica. Nessuno ce la può scippare».

