CREMONA Nemmeno la lunga inattività ferma il Benevento: la squadra di Pippo Inzaghi riprende il filo che neppure il Coronavirus ha spezzato. La solita Strega: attenta, cinica e che ora vede la serie A ad un passo. Se venerdì arriva un'altra vittoria ad Empoli, sarà promozione aritmetica a otto gare dalla fine. Se non si fosse interrotto il campionato, il Benevento avrebbe vinto a metà marzo.

LA PARTITA

Un successo di misura per i giallorossi, a cui basta un guizzo di Roberto Insigne (entrato al 35') per violare lo Zini e condannare Bisoli alla prima sconfitta sulla panchina della Cremonese. I lombardi hanno tenuto testa alla capolista, rischiando anche di pareggiarla, ma il Benevento si è mostrato come al solito spietato. E, dopo aver trovato l'1-0, ha concesso le briciole alla Cremonese. Nonostante il lungo periodo di inattività, il Benevento è sembrato essere in palla: la solita squadra con difesa attenta, centrocampo arcigno, attacco sornione ma concreto. I ritmi della partita sono subito buoni, anche perché la Cremonese aveva già rotto il ghiaccio mercoledì scorso (vincendo ad Ascoli). E l'avvio sorride proprio ai grigiorossi che hanno le migliori occasioni con l'ex Ceravolo, gettato a sorpresa nella mischia: per due volte Montipò dice di no ai suoi tiri non irresistibili. Poi però sale in cattedra il Benevento che si scrolla la ruggine di dosso e riprende a giocare come sa(peva). Merito di Schiattarella che giganteggia in mezzo al campo, mentre gli esterni per un motivo o l'altro non riescono ad attivarsi come dovrebbero. Così Moncini si mette in proprio e, con un controllo e tiro dalla distanza, spaventa Ravaglia. Kragl dà forfait al 35' per un fastidio al collo (dentro Insigne), poco dopo Valzania sfiora il palo. Nel finale il Benevento reclama un rigore per un contatto fra Crescenzi e Schiattarella, l'arbitro perde letteralmente il fischietto e non concede il penalty. Con l'ingresso di Insigne, il Benevento allarga Tello a sinistra e avvicina l'ex Parma a Moncini in modo tale da trovare varchi centrali. L'intenzione di Inzaghi viene subito premiata perché i due attaccanti confezionano la rete del vantaggio, grazie ad un passaggio illuminante di Schiattarella. Il resto ce lo mette Insigne nel mancino che non dà scampo a Ravaglia. La risposta della Cremonese è immediata: punizione potente di Parigini, Montipò blocca in due tempi. Poi solo nel finale la formazione di Bisoli si renderà pericolosa. Nel mezzo una grande uscita di Ravaglia su Improta, lanciato in porta da Schiattarella, ed il passaggio alla difesa a cinque nel finale. In cui il Benevento rischia di incassare il pari, specie sul destro a giro di Deli che si alza di un soffio sulla traversa (85'), ma non mette a repentaglio la volata della Strega verso la A.

