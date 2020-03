Maggio, Insigne, Sau e Moncini. Sono i quattro big che torneranno titolari contro il Pescara. Dopo avergli concesso un riposo parziale (il capitano e il sardo sono rimasti in panca per tutto il tempo, mentre il fantasista partenopeo e l'attaccante di Pistoia sono subentrati nella ripresa rispettivamente per 35 e 25 minuti), Inzaghi si affiderà nuovamente a loro nella suggestiva sfida con gli abruzzesi. Cambierà quindi per intero il tridente offensivo che a Perugia aveva visto in campo dall'inizio Kragl e Improta a supporto di Coda: dentro gli uomini «caldi», a segno a turno nelle residue tre uscite (Insigne con Perugia e Entella, Moncini con lo Spezia, Sau con l'Entella) e decisivi non solo con le marcature ma soprattutto con le prestazioni.

Insigne in questo momento è l'uomo in più, l'arma di distruzione delle offensive nemiche in mano a SuperPippo: 4 gol nelle ultime 5 gare, più un assist a Cittadella e il gol regolare annullato nel derby allargando alle precedenti due. Il fratellino di Lorenzo è in uno stato di forma strepitoso, ha ingranato la marcia giusta e riesce a incidere sistematicamente. Inzaghi non può tenerlo fuori, specialmente in questo momento in cui Kragl, rientrato da poco, sta gradualmente ritrovando la migliore condizione. Il tedesco dopo i 9 minuti (più recupero) contro lo Spezia è stato impiegato per 61 giri di lancetta al «Curi», ma ancora non è al top della condizione dopo il mese in cui è stato fermo a causa del problema al bicipite femorale. Nonostante questo, in Umbria martedì sera ha trovato ugualmente il colpo risolutore nell'offrire la palla dell'1-0 a Caldirola, timbrando il suo settimo assist stagionale (nella speciale classifica della B è terzo alle spalle di Calò della Juve Stabia, primo con 11, e dell'ex e prossimo avversario Memushaj, secondo a quota 8, con la differenza che Kragl ha giocato in tutto 19 partite, di cui 13 dall'inizio, realizzando anche 4 gol, a fronte delle 24 con 3 reti di Memushaj e delle 23 con 2 gol di Calò tutte da titolari) e confermandosi letale con quel suo sinistro. Dunque Inzaghi ha varie soluzioni sull'esterno tutte mortifere ma stavolta toccherà di nuovo a Insigne (arrivato a 5 gol e 2 assist), così come Sau si riprenderà il posto da rifinitore mancino a scapito di Improta, che resta il miglior dodicesimo uomo non solo del Benevento ma dell'intera cadetteria con 3 marcature e 3 assist, tutte da subentrato (nessuno ha i suoi numeri e la sua capacità di incidere a partita in corso). Come vertice avanzato del terzetto si rivede Moncini, che man mano che passano i giorni si integra sempre meglio con il resto del gruppo e nei meccanismi di gioco. L'unico dubbio è in difesa, dove è ballottaggio tra Volta e Tuia, con quest'ultimo leggermente favorito: si decide oggi dopo la rifinitura. Barba resta terzino sinistro per la squalifica di Letizia, mentre Maggio si riappropria della corsia destra dopo il turno che gli ha consentito di rifiatare.

IL FUTURO

E proprio in merito alle voci che si rincorrono da diversi giorni (e riportate da alcuni siti) riguardo l'imminente rinnovo del capitano, dopo adeguate verifiche, va detto che al momento non c'è alcun riscontro. Maggio, che circa un mese e mezzo fa aveva lanciato segnali positivi riguardo il futuro in giallorosso, in realtà è ancora in riflessione, e nonostante il Benevento gli abbia fatto sapere di essere disponibile a discutere in merito a un eventuale prolungamento non ha ancora preso una decisione. Probabile che l'ex azzurro voglia aspettare ancora un po' prima di fare quella che sarebbe una seconda scelta di vita dopo quella dell'estate 2018 e soprattutto valutare la sua integrità fisica e le sua spinta motivazionale.

I TICKET

Il Benevento, intanto, dopo aver annullato la prevista conferenza stampa pre-gara di Inzaghi in ottemperanza alle disposizioni del governo sull'emergenza Coronavirus, ha reso note le modalità di rimborso per i tagliandi già acquistati per Benevento-Pescara di domani a porte chiuse. Il club ha altresì previsto la possibilità di usufruire dello stesso biglietto in occasione della prima partita utile casalinga. Qualora si preferisse optare per il recupero della somma elargita, c'è la possibilità di chiedere il rimborso secondo criteri che saranno comunicati nel giro di qualche giorno. Per i possessori di abbonamento, invece, le singole società, di concerto con la Lega di B, stanno esaminando la questione relativa alla mancata fruizione dell'evento. Si resta in attesa di una comune determinazione che sarà divulgata appena possibile: l'orientamento è prendere una decisione che possa essere la stessa per tutti.

