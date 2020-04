In attesa che il calo dei contagi raggiunga percentuali significative, l'ultima ipotesi dei vertici federali prevede il ritorno al calcio giocato per il 20 maggio. Pippo Inzaghi segue con attenzione tutte le discussioni e rimane alla finestra, consapevole che quando accadrà, il Benevento ripartirà dalle sue certezze. Oltre alla difesa bunker, al trio delle meraviglie in mediana e ai bomber, SuperPippo si fida ciecamente delle sue frecce. Col passaggio al 4-3-2-1 alle saette Kragl, Insigne, Improta si è aggiunto anche Marco Sau, che agendo da rifinitore mancino tende ad allargarsi e a sfruttare anche la corsia. Che sia dunque 4-4-2 (come nella prima fase e nell'ultima col Pescara) o albero di Natale, Inzaghi conta sulla loro capacità di martellare gli avversari e di essere decisivi per un avvio sprint nell'ultimo pezzo di campionato. D'altro canto ai giallorossi mancano solo 8 punti per avere il conforto dell'aritmetica nella corsa alla A, e la cosa migliore sarebbe quella di chiudere la pratica al più presto, in modo da riguadagnare in parte quel prezioso vantaggio in termini di anticipo sulla programmazione della stagione ventura.

LE «ARMI»

Il tecnico piacentino alla ripresa avrà solo l'imbarazzo della scelta. La faretra è piena e di dardi avvelenati da scagliare ce ne sono diversi. I numeri parlano chiaro: i quattro hanno realizzato il 40% delle reti complessive (22 su 54, con Sau a quota 8, Insigne a 6, Kragl e Improta a 4), le loro prodezze sono sentenze per i dirimpettai. Quanto agli assist, ne hanno sfornati ben 18 (Kragl 7, Insigne e Sau 4, Improta 3) in un giusto mix di potenza, fantasia, imprevedibilità, rapidità e tecnica sopraffina. A rotazione, sono stati in grado di fornire un contributo determinante in ciascun periodo del torneo. Merito anche di Inzaghi che li ha tenuti sempre su pezzo, coccolandoli e facendoli sentire importanti quando era costretto a lasciarli in panchina per via della nutrita (e agguerrita) concorrenza, per poi averli pronti quando sarebbe toccato a loro. Insigne è l'emblema di questa sapiente gestione, tenera nei modi e oculata nelle forme. Dopo essere rimasto a lungo fuori dall'undici titolare, abituato a essere imprescindibile lo scorso anno con Bucchi, è riuscito a superare un momento difficile e ad assestarsi sugli standard di rendimento della passata stagione, che lo aveva incoronato come re degli assist dell'intera cadetteria con ben 11 imbeccate vincenti. Per il fratellino di Lorenzo, che era in forma smagliante fino alla sosta forzata per il Coronavirus al punto da rappresentare l'arma in più di Inzaghi, 5 reti nelle ultime 6 gare che portano a 6 il bottino personale, a un solo gol dal record personale in B (7 in maglia giallorossa nel torneo 2018/19 cui va aggiunta una marcatura nei playoff) e gli consentono anche di avvicinare il primato personale (9 volte a segno con la Reggina in Lega Pro nel 2014/15). Marco Sau, invece, dopo una partenza a lenta carburazione (è arrivato tardi in ritiro e fino ad allora si era allenato da solo), non appena ha trovato la condizione a sostenerlo ha sfoderato i migliori pezzi del repertorio. Con 8 sigilli è vicino sia alla doppia cifra, traguardo che non taglia da quattro annate (10 reti a Cagliari nel 2015/16) che al suo secondo più cospicuo bottino personale (12 nel 2012/13 sempre a Cagliari in A, mentre sono inarrivabili i 21 in B con la Juve Stabia dell'anno precedente). Kragl dal canto suo, prima dello stop obbligato era rientrato da qualche giorno dall'infortunio: col Pescara Inzaghi gli aveva concesso una ventina di minuti per fargli ritrovare confidenza con le gare ufficiali e le successive sarebbero servite per rilanciarlo. Il tedesco è secondo tra i più forti passatori della B solo a Memushaj (8 assist contro 7) pur avendo giocato dall'inizio solo 13 match, ovvero la metà dell'albanese (che ne ha incasellate 25). Dulcis in fundo Improta è il miglior dodicesimo uomo del torneo cadetto: da subentrato spacca le partite. Nessuno in B ha dati simili ai suoi da pedina inserita in corsa (3 reti e 2 assist). Ma Riccardino (1 gol e 1 assist nel 4-0 al Pescara) ha dimostrato di saper essere incisivo anche da titolare e alimenta gli amletici dubbi di SuperPippo.

