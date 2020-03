Riprogrammazione dei calendari e proroga dello stop alle competizioni, per adesso fissato al 3 aprile. Questi i prossimi passi dei vertici del calcio italiano per cercare di chiudere la stagione senza cancellare o azzerare nulla. Contingentamento delle giornate che restano, cartellone compresso con diversi turni infrasettimanali e pausa dei tornei prolungata fino ai primi di maggio, come già accaduto in Inghilterra (dove Fa e Premier hanno fissato nel 30 aprile il nuovo limite). Difficile immaginare quando sarà possibile ripartire, ma sarebbero già in corso simulazioni per non farsi trovare impreparati.

LO SCENARIO

Tutti paiono concordi nell'orientarsi sul 3 maggio (ipotesi comunque abbastanza ottimistica considerato che, ad oggi, il picco del coronavirus sembra ancora lontano) come possibile data per la ripresa dei campionati e anche la Lega di Serie B sta cominciando a pensare a come ridistribuire i match in cartellone. Il Benevento, che non vede l'ora di tornare in campo per continuare a inseguire e battere primati e archiviare al più presto il salto di categoria, è spettatore interessato e attende pazientemente le determinazioni degli organi preposti.

Per completare la regular-season restano da giocare 10 turni, poi ci sono da disputare playoff e playout. Riprendendo da quella data (per la B si anticiperebbe al 2, visto che il 3 è domenica), senza prevedere gare in mezzo alla settimana, si dovrebbe poi per forza superare il 30 giugno finendo ai primi di luglio (il 5 per l'esattezza) solo per terminare la fase regolare, con playoff e playout che scivolerebbero avanti fino a metà luglio. Ma aggiungendo, opzione molto più verosimile, dai 4 ai 5 turni infrasettimanali, si potrebbero restringere entrambe le fasi, sia la stagione regolare che la post-season, nell'arco temporale di un mese e mezzo, piuttosto che di due mesi e mezzo. Contenere il tutto nell'ambito di 7/8 settimane, permetterebbe di gestire, ove fosse necessario, anche lo slittamento della data di ripartenza dei tornei al 9 o al 16 maggio. In questo modo, cominciando il 2 maggio si riuscirebbe addirittura a chiudere entro il 30 giugno, con somma felicità della Uefa che propende per questo tipo di soluzione. Ma alla luce dell'emergenza sanitaria attuale, che non accenna a migliorare in alcun modo, bisogna per forza di cosa prendere in considerazione pure la possibile ripresa per metà maggio e, di conseguenza, l'inevitabile sforamento della deadline del 30 giugno. Eventualità che l'Uefa tende a scongiurare perché andrebbe a scontrarsi con l'inizio della stagione successiva. Ma tuttavia sembra l'unica strada percorribile per salvare la stagione e portare a compimento tutto ciò che resta in ottica programmazione agonistica. Ergo, si lavora per riscrivere i calendari, ma ci si predispone anche per andare in deroga a tutto ciò che scadrà il 30 giugno. Un termine spartiacque per svariati motivi: finanziari (quasi tutti gli esercizi di bilancio delle società calcistiche si chiudono proprio entro quel limite: pensate a fair play, operazioni economiche, plusvalenze, tasse, versamenti contributivi e previdenziali), regolamentari (è la data in cui si estinguono i contratti di molti tesserati e le relative assicurazioni: e ancora prestiti, diritti e obblighi di riscatto, recompra, clausole legate a piazzamenti o gol realizzati), commerciali (diritti televisivi, sponsorizzazioni) e burocratici (affitto strutture, permessi di agibilità, licenze di utilizzo degli impianti, nel caso del Benevento c'è anche la questione rinnovo convenzione dello stadio che non potrà più essere prorogata e va ripensata ex novo).

GLI STEP

La Figc e le leghe da sole non potranno farcela, servirà obbligatoriamente l'aiuto del governo. Una scelta del genere innanzitutto implicherebbe una modifiche delle Noif (leggasi Norme organizzative interne federali). Si potrebbe ovviare al problema mediante decreti da parte dei singoli Paesi per derogare società e calciatori rispetto alle scadenze del 30 e consentir loro, in questo modo, di non incappare nella maglie disciplinari. L'unica certezza per adesso è che quando l'emergenza sarà risolta, si spera in tempi brevi, bisognerà già avere le idee chiare sul da farsi. Perché a quel punto, di tempo per salvare la stagione, ce ne sarà davvero pochissimo.

