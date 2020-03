C'è un conto in sospeso da regolare. Risale a quattro mesi e mezzo fa, ma la vendetta è un piatto che va consumato freddo. Il Benevento è di nuovo in caccia, e stavolta al suo cospetto c'è la preda ideale, ovvero l'unica squadra che è riuscita a fargli la «festa». Il 26 ottobre del 2019, a Pescara finì 4-0, una batosta che ancora brucia ma che di fatto ha rappresentato la svolta del campionato per i giallorossi. Ha segnato il cambio di passo, è stata la gara-spartiacque, perché da lì in poi gli uomini di Inzaghi sono stati capaci di inanellare ben 18 risultati utili a una media monstre di 2,66 punti a partita (15 vittorie e 3 pareggi). SuperPippo aveva usato quella scoppola come grimaldello per aprire lo scrigno dei tesori, tirando fuori dai suoi, tra le altre cose, quella consapevolezza che fino ad allora era emersa a corrente alternata. Da quel giorno il Benevento è diventata una squadra conscia dei propri mezzi, un potenziale di inestimabile valore tecnico, in termini di qualità, personalità, professionalità, esperienza. I tempi da quel giorno sono cambiati. Il Benevento schiacciasassi governa la cadetteria e incute timore soltanto a porsi al cospetto, il Pescara non ha più lo stesso allenatore (Legrottaglie qualche settimana fa ha rilevato l'esonerato Zauri), per adesso è fuori dalla zona playoff e continua ad avere un rendimento altalenante.

Inzaghi riproporrà l'undici più in palla in questo momento facendo rientrare i calibri e calando il pokerissimo d'assi: Maggio, Tuia, Insigne, Sau e Moncini di nuovo in campo dopo la fisiologica panchina di Perugia e 4-3-2-1 confermato con Barba sempre a sinistra, ma stavolta in luogo dello squalificato Letizia e Caldirola centrale mancino. Hetemaj-Schiattarella-Viola: non si tocca il «trio-meduse» a centrocampo, i loro tentacoli arrivano dappertutto, danno confidenza al pallone e lo avvinghiano, poi lo scaricano a Insigne e Sau che rifiniscono e pungono e a Moncini incaricato di capitalizzare. Assenti Tello, Gyamfi e Vokic (quest'ultimo per fortuna ha ripreso a correre), oltre ad Antei, che prosegue la riabilitazione. Pronti al subentro Kragl, Improta e Coda, ma anche Volta qualsiasi cosa dovesse accadere là dietro. Una chance a gara in corso, a seconda di come si metterà la contesa, potrebbe averla anche Del Pinto. Il Pescara è squadra organizzata ma spesso soffre di cortocircuiti. Inzaghi vuole spingere sin dall'inizio, partendo forte.

IL «CLIMA»

Si giocherà in un clima surreale, pochi eletti sugli spalti tra giornalisti e addetti ai lavori (che dovranno mantenere un metro di distanza e saranno distribuiti per tutta la tribuna, unico settore calpestabile: non sarà utilizzabile neppure il nuovo gabbiotto, che di solito ospita parte della stampa) e saranno i 22 in campo a far sì che l'atmosfera non diventi spettrale. Ma il Benevento grazie agli intrecci del calendario disputerà solo questo match a porte chiuse, perché i successivi saranno entrambi in trasferta (Cremonese ed Empoli) e poi c'è la programmata sosta per le nazionali, sempre ammesso che la situazione non peggiori anche all'estero e non vengano adottate misure ancora più drastiche.

LA CLASSIFICA

La sconfitta casalinga del Frosinone di ieri (0-2 proprio con la Cremonese del neotecnico Bisoli), mentre il Crotone tiene botta dopo aver espugnato Venezia, può consentire a Maggio e compagni, in caso di successo, di allungare a 20 punti il distacco sulla seconda e addirittura a 22 sulla terza a prescindere dal risultato dello Spezia, impegnato oggi a Castellammare di Stabia. Con 22 punti sulla zona playoff a 10 gare dalla fine, ci sarebbe anche il concreto rischio (sembra un paradosso ma è il termine esatto, perché avverrebbe senza tifosi presenti e probabilmente non ci sarebbe neppure la possibilità di riversarsi per le strade a festeggiare) di giocarsi l'aritmetica promozione già sabato 21 al «Castellani» di Empoli. Ma il Benevento giustamente a queste cose non pensa. Questa squadra sa solo vincere.

I TIFOSI

Intanto la Curva Sud, in merito al comunicato emanato del club in cui si preannunciano futuri avvisi per il rimborso di biglietti e abbonamenti per le gare a porte chiuse, ha precisato via social che non richiederà alcun rimborso e che, «se lo stesso deve essere fornito obbligatoriamente dalla società - si legge - propone di versare il tutto in beneficenza. In questo momento difficile, in cui il mondo è in lotta con il coronavirus, ci stringiamo sempre più forte alle persone contagiate, con l'augurio che possano tornare presto alla normalità».

