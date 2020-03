L'estensione del periodo di lockdown, con prossima deadline prevista per il 14 aprile, sembra aver avuto ripercussioni sul repertorio telematico proposto da Maggio e compagni, dai cui post comincia a trapelare un marcato effetto nostalgia, unitamente a un bisogno sempre maggiore di condividere le gioie derivanti da famiglia e focolare domestico, uniche certezze ai tempi del coronavirus. Certo, lo svago continua a essere la colonna portante del «tempio» virtuale eretto dai giallorossi, d'altronde la necessità di aiutare i follower a stemperare monotonia e timori del momento rimane una priorità assoluta, ma la sensazione è che la linea di confine tra essere intrattenitori e araldi di sensibilità e senso di responsabilità sia decisamente sottile.

LE EMOZIONI

Ne sa qualcosa Luca Antei, centrale capitolino attualmente alle prese con la riabilitazione post intervento chirurgico al ginocchio, che nei giorni scorsi ha deciso di interrompere il lungo silenzio da social, con ultimo post datato ottobre, per lanciare un forte messaggio agli utenti. «È la prima volta nella storia che ci chiedono di non fare sport, la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra passione - scrive dal proprio profilo Instagram, ritratto rigorosamente in mascherina -. È difficile ma dobbiamo resistere e restare a casa. Lasciamo da parte la voglia di andare a correre ancora per un po', facciamolo per la nostra nazione e per la salute di tutti. Alleniamoci a casa in qualche modo e, appena tutto finirà, saremo ancor più felici di poter correre ovunque».

Il fattore nostalgico ed evocativo, invece, trapela palese dai post di Andrés Tello, Bright Gyamfi e Perparim Hetemaj. Il jolly sudamericano, sicuramente nella top 5 dei calciatori più attivi sul web, pubblica alcuni scatti risalenti al periodo in cui vestiva orgogliosamente la maglia della rappresentativa colombiana Under 20, esternando il desiderio di tornare ai tempi in cui poteva rincorrere la sfera sul rettangolo verde ascoltando il tipico boato dei «calienti» impianti sportivi latini. Per l'ex Bari anche una storia Instagram in sostegno della classe infermieristica, impegnata a lottare in prima linea contro il nemico invisibile. Il giovane terzino ghanese ricorda in foto la trionfale esperienza all'Inter Primavera, avventura che lo vide prima laurearsi campione del Torneo di Viareggio, con tanto di gol in finale, e poi conquistare la Coppa Italia di categoria. A chiudere il trittico nostalgico è il «mastino» kosovaro, autentico cuore di zio che mostra fiero i primi calci al pallone tirati dal suo nipotino, figlio del fratello Mehmet, ex centrocampista di Albinoleffe, Reggina e Monza. Superfluo specificare quanto perfino un duro guerriero come Perparim possa soffrire parecchio la mancanza dei propri familiari. Chi, invece, ha la fortuna di poter contare sull'affetto dei cari per alleviare il lockdown è Pasquale Schiattarella, tornato in auge dopo qualche giorno di inattività telematica.

LE PROPOSTE

Il centrocampista di Mugnano punta sul catalogo di film e serie tv proposto di recente agli italiani dalla Disney, selezionando uno dei classici più apprezzati dell'animazione firmata dal colosso americano, vale a dire «Lilli e il vagabondo», postando la celeberrima istantanea degli spaghetti, capace di mantenere intatto il proprio fascino anche nel remake dello scorso anno. La visione dell'opera deve aver sfiorato le più romantiche corde dell'animo del mediano partenopeo, che ha successivamente pubblicato uno foto in tenera compagnia della consorte Virginia, impreziosita da un suggestivo tramonto su lungomare. Un inno alle gioie e ai piccoli piaceri della vita. Un sorriso ai tifosi, infine, prova a strapparlo Luca Caldirola, che esibisce la mano destra operata due settimane, accompagnando l'immagine con una battuta: «Punti alla mano tolti. Ora speriamo non tolgano quelli conquistati sul campo. Forza Strega».

