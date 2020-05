Il Benevento dopo gli ultimi avvenimenti può considerarsi più vicino alla Serie A, ma sul prosieguo del campionato di B regna ancora l'incertezza. I giallorossi hanno una voglia matta di tornare a giocare, ricominciando a macinare vittorie e record e permangono in attesa delle decisioni del governo. Di sicuro per adesso c'è solo che se ripartiranno, Maggio e compagni dovranno adeguarsi, al netto di tutte le disposizioni propedeutiche al riavvio delle gare e almeno fino al termine della stagione corrente, a due novità che cambieranno, seppur con effetto temporaneo, in maniera sostanziale l'approccio al calcio giocato: le porte chiuse e le cinque sostituzioni. Gli stadi vuoti sono la condizione necessaria per dare l'ok al completamento dei tornei. Bisognerà scendere in campo senza poter contare sull'apporto dei tifosi, e all'interno di ogni impianto saranno ammessi soltanto coloro che sono stati preventivamente autorizzati. Il «Ciro Vigorito» ha già ospitato Benevento-Pescara dell'8 marzo con questo tipo di restrizione e al massimo si potrà consentire l'accesso al recinto di gioco solo ai calciatori delle due squadre, ai componenti degli staff tecnico, medico e dirigenziali, gli operatori della squadra di produzione televisiva, un fotografo ufficiale e un social media manager per ciascuna delle due squadre. In tribuna l'ingresso sarà permesso solo a 45 giornalisti accreditati, agli incaricati della Procura federale, i delegati di Lega B, i medici antidoping, gli osservatori arbitrali e l'organo tecnico della Can B, gli addetti della Sicurezza Pubblica, gli Steward previsti nelle aree interessate, i vigili del fuoco e gli operatori di pronto soccorso. A questi vanno aggiunte 75 unità tra raccattapalle (non inferiori a 16 anni), manutentori del campo, presidi tecnici, video e audio, operatori di pulizia delle aree interessate, tecnici dei broadcaster e anche eventuali dirigenti e/o calciatori dei club che non accedano al terreno di gioco.

LO SCENARIO

I giallorossi dovranno fare il callo a giocare, per qualche mese, in un'atmosfera surreale non solo fino alla fine di questo campionato ma molto probabilmente anche per l'inizio del prossimo. Toccherà prendere confidenza con il silenzio assordante, anche il Benevento ha già dimostrato di averci dimestichezza dopo il 4-0 rifilato al Pescara. Un danno inenarrabile in termini economici per la società sannita, che si apprestava, tra lo sprint finale in B e il nuovo inizio in A, campagna abbonamenti inclusa, a immagazzinare soldi freschi da reinvestire nel progetto tecnico o che sarebbero serviti a rimpinguare le casse. Anche in questo caso, il Benevento, che aveva dalla sua un entusiasmo dilagante, è di certo il club che ci sta rimettendo di più in termini economici. È di ieri invece la notizia che l'Ifab (International Football Association Board) ha approvato la proposta della Fifa e ha dato il via libera alle 5 sostituzioni (al posto delle solite 3). I 5 cambi andranno effettuati al massimo in tre momenti diversi (ciò vuol dire che in due casi saranno doppi): una misura che consentirà ad Inzaghi di gestire al meglio le energie e le corde muscolari dei suoi nel caso aumentassero le partite in tempi ravvicinati, durante l'estate e col caldo, per recuperare quella fetta di stagione saltata tra marzo e maggio. Il tecnico, in questo modo, potrà dare spazio anche a chi è stato impiegato di meno. Non trattandosi di una norma obbligatoria, toccherà alla singola Lega (italiana o estera) decidere se introdurre o meno questa regola, ma è probabile che anche per la salvaguardia della salute e della condizione fisica dei calciatori, tutti i campionati che ripartiranno finiranno con l'utilizzarla.

LA LINEA

Sulla riapertura dei tornei serpeggia un cauto ottimismo dopo che le dichiarazioni della sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: «Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspettano. Il via libera ancora non c'è, ma si va verso una buona direzione». E mentre in Lega Pro è già partita la controffensiva del Bari che è pronto a fare ricorso dopo la sospensione definitiva della C, il presidente del Frosinone Stirpe avverte: «Finiamo il campionato, a costo di giocare a luglio e agosto, altrimenti ci saranno strascichi giudiziari».

