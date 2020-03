Gare a porte chiuse, tampone per i calciatori, l’emergenza Covid-19 entra prepotentemente nel mondo del calcio. La Juve Stabia decide così di sospendere l’attività del settore giovanile, almeno fino al prossimo 15 marzo, facendo seguito alle indicazioni del DPCM del 4 marzo scorso. Questa la nota del club: ““Preso atto di quanto sta accadendo sul palcoscenico nazionale, per i fatti relativi alla diffusione del COVID-19, le attività agonistiche, su disposizione della FIGC Settore Giovanile e Scolastico sono sospese fino al 15 marzo. La sospensione è relativa alle gare dei campionati nazionali (Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15) e dei campionati regionali. La FIGC Settore Giovanile e Scolastico, però, consente lo svolgimento degli allenamenti nelle regioni esterne alle zone rosse, portando in evidenza alcune limitazioni, ma la S.S. Juve Stabia, su disposizione del responsabile del settore giovanile Saby Mainolfi, ha deciso di sospendere anche gli allenamenti, vista la grande diffusione a carattere nazionale del virus, e si allinea con l’idea degli istituti scolastici, decidendo di tenere i giovani nelle rispettive abitazioni. Ad ognuno sarà fornito un programma personalizzato di allenamento relativo al periodo lunedì 9 marzo-domenica 15 marzo. Le attività, salvo nuovi spostamenti decisi dal governo, riprenderanno lunedì 16 marzo. Per tutelare tutti noi della famiglia Juve Stabia, il responsabile Mainolfi ha deciso di sospendere ogni tipo di attività, per evitare rischi di alcun genere” © RIPRODUZIONE RISERVATA