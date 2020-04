Il destino dei campionati si deciderà entro Pasqua. Ma si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. E mentre il Benevento si prepara a un altro mese senza allenamenti (il ministro dello Sport Spadafora ha preannunciato che se ne riparlerà ai primi di maggio), continuano le discussioni in seno ai vertici federali sulla possibilità di riprendere i tornei: la curva dei contagi in Italia pare abbia iniziato a rallentare, ma per concludere la stagione toccherà fare gli straordinari. C'è chi vorrebbe azzerare tutto infischiandosene degli investimenti fatti dalle società e dei (parziali, ma in alcuni casi quasi definitivi) verdetti che ha espresso il campo, ma la linea che è destinata a prevalere è quella del presidente Gravina, che ha dalla sua i top club, gran parte degli altri presidenti oltre che i vertici delle Leghe (A, B, C e Dilettanti), l'Assoallenatori e anche l'Aic, che in una nota auspica «di portare a termine la stagione anche superando la data del 30 giugno». «Le condizioni di ripresa dell'attività - prosegue la nota dell'associazione calciatori - dovranno avvenire in condizioni di approfondito controllo medico e rispettando tutte le indicazioni che verranno fornite dai medici e dalla Fmsi (Federazione dei Medici Sportivi)».

LO SCENARIO

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'Uefa, che è arrivata alla conclusione che l'unico modo per salvare capra e cavoli è terminare i campionati. Da Nyon stanno sollecitando le varie federazioni e leghe a mettere mano ai calendari e a immaginare diversi piani di ripartenza, mentre la Fifa, che ha anche allo studio un piano Marshall da 2,5 miliardi di euro per sottrarre il calcio dalla catastrofe finanziaria, sta predisponendo la documentazione necessaria a prorogare tutti i contratti dei calciatori. Oggi, all'ora di pranzo, l'Uefa ha programmato un altro summit in call conference a cui parteciperanno i segretari generali delle federazioni per fare il punto della situazione e delineare i possibili scenari. Il meno nefasto dei quali prevede di riavviare la stagione a metà maggio, ma ci sono altre opzioni che passando per il 31 maggio e il 3 giugno, arrivano fino alla metà di giugno se non addirittura alla fine del mese. L'unica certezza per adesso è che si andrà avanti ben oltre il 30 giugno e c'è chi, come Oreste Vigorito ipotizza, realisticamente, di poter giocare anche ad agosto. «Di fatto la pausa-riposo i calciatori la stanno facendo adesso - è questo il ragionamento del presidente - pertanto lo stop tra la fine di questo torneo e l'inizio del prossimo può essere anche di 15/20 giorni. Ritengo si possa giocare anche nei mesi estivi».

Intanto in attesa del varo delle misure di sostegno ai club da parte del governo, il numero uno della Figc Gravina con un provvedimento d'urgenza ha posticipato dal 16 aprile (in primo luogo era prevista il 16 marzo ed era già slittata) al 30 giugno la scadenza per il versamento di ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera relativamente agli stipendi di gennaio e febbraio.

LA POLEMICA

Infine Pippo Inzaghi, nel corso di una video intervista in diretta Instragram con la Gazzetta dello Sport, ha risposto per le rime all'ex compagno Demetrio Albertini che, il giorno prima, si era reso protagonista di un'infelice uscita sui social. «Qualsiasi parola in un periodo così delicato come questo può essere strumentalizzata - ha spiegato SuperPippo - ed è per questo che avrei preferito non parlare. La salute delle persone per me è sempre stata la priorità, non a caso sono stato tra i primi, dopo aver battuto il Pescara con 22 punti di vantaggio sulla terza, a chiedere che si fermasse tutto perché andare avanti così non aveva senso. Quello che ho letto mi ha dato fastidio perché si è dato peso a un titolo senza approfondire il contenuto, diversamente non credo si sarebbe lasciato andare a esternazioni prive di stile e di basso livello. Siamo personaggi pubblici e dovremmo essere d'esempio, lui rappresenta il settore tecnico della Figc ed è scadente ciò che ha detto. Ha corretto il tiro dicendo che mi considera un amico? Io l'amicizia la interpreto in maniera diversa e non avrei mai dato dell'ignorante a una persona alla quale tengo».

