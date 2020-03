Mogli e figli si trasformano in compagni di squadra, qualcuno simpaticamente anche in peso da sollevare. Terrazzi e salotti diventano palestre, mentre chi ha un giardino ci vede... l'Arechi. Il lavoro fisico prosegue in quarantena per i calciatori della Salernitana, obbligati a fare di necessità virtù. Il preparatore atletico, Alessandro Innocenti, ha ritagliato menu di allenamento personalizzati sulla base delle necessità di ognuno. Insomma, trenta programmi diversi e contatti quotidiani. C'è poi l'obbligo di rispettare una dieta ferrea, ora più che mai. L'obiettivo primario è non perdere il tono muscolare, a prescindere da quando e se il campionato riprenderà.

GLI ESERCIZI

I granata si allenano tutti i giorni, «doppie» comprese. I carichi sono distribuiti in maniera equa durante la settimana con micro-cicli in cui si alternano le tipologie di lavoro. La durata di una singola seduta è di circa 40' e lo staff dati atletici annuali alla mano può valutare quelli che acquisisce in questi giorni a distanza con l'ausilio della tecnologia. Chi ha cyclette in casa è fortunato e può lavorare sul ritmo cardiaco in maniera funzionale, altrimenti tappeto a terra e circuiti di esercizi a corpo libero. Come una volta. Flessioni e addominali di ogni tipo, poi squat o balzi per potenziare le gambe. Tanto stretching e posture per allungare la muscolatura e mantenerla elastica. Qualora si tornasse a giocare, la Salernitana opterebbe per un mini ritiro preparatorio.

PANCIA E TESTA

Il nutrizionista Andrea Cioffi cura il regime alimentare dei giocatori. Non c'è stato un grande cambio, rispetto alle indicazioni dei periodi di attività regolare, anche perché i compiti fisici assegnati seppur casalinghi ci sono sempre. A grandi linee, nei giorni in cui è previsto lavoro di forza sono consigliati cibi più proteici, mentre quando c'è in programma un lavoro aerobico si va sugli alimenti ad alto contenuto glicidico. Chiaramente, «bruciando» meno si tende a ingrassare e sta anche al singolo professionista badare a non esagerare. «Mangio pulito e regolare, siamo esperti e conosciamo il nostro fisico. Io mi concedo solo un pezzo di crostata come dessert», afferma Di Tacchio. Tanti giocatori condividono i loro allenamenti sul web. Il momento è difficile, inusuale. Addirittura la Lega B ha fatto pervenire ai club un manuale per prevenire l'insorgere di problematiche dovute all'assenza di attività agonistica e all'isolamento in casa. Lo ha redatto Aldo Grauso, psicologo dello sport e membro della commissione medico-scientifica di lega: «Svariati calciatori accusano profondamente la mancanza di allenamenti in gruppo: se non sono sereni, potrebbero in seguito incorrere in infortuni da stress o problemi individuali più gravi. Le linee guida aiuteranno soprattutto i più giovani a gestire la mancanza della componente ludica, a non entrare nella noia che può generare conseguenze negative». Come affrontare la situazione senza perdere lucidità? Cerci lavora sulla forza facendo su e giù per le scale, sfrutta il cortile del palazzo, sorride col figlio piccolo. Bimbo in... campo anche per Heurtaux che ha anche nella moglie Sarah una compagna infaticabile: si allenano spesso in coppia, decisamente più piacevole. Idem per Lombardi e la sua Carlotta: l'ex laziale è in via di recupero dall'infortunio, deve trovare anche esplosività su un minimo di distanza ed allora ecco che la precisazione del premier Conte con la possibilità di correre in strada purché nei pressi di casa e in solitaria gli torna utile. Lopez sfrutta il garage, Curcio un giardino, Billong il balcone come Dziczek (anche lui assieme alla fidanzata, Patrycja) e Aya (con la sua Francesca e la loro bimba). Jaroszynski stende il tappetino davanti alla porta d'ingresso: la vendita della sua maglia, con quelle di Karo, Jallow e Migliorini, ha contribuito a superare quota 4500 euro nel ricavato finale dell'asta benefica in favore dell'associazione di clownterapia Wonder Tortilla, svoltasi in più step sulla piattaforma CharityStars. Le casacche in questione erano state indossate in Salernitana-Livorno, con tanto di patch celebrativa per il centenario della prima partita ufficiale della Salernitana. Il pallone non rotola, gli affetti sì. E c'è chi, oltre ad allenare il corpo, pensa anche alle abilità tecnico-tattiche... alla Playstation: torneo online con altri calciatori di B per Kiyine che ieri, però, ha perso contro lo stabiese Calò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA