Il solito giorno dopo, oggi proprio come ieri. Saranno passati anche due mesi e mezzo dallo stop dei campionati, ma la lunga pausa non sembra avere reso immune la Salernitana dal problema infortuni e squalifiche. La conferma è arrivata immediatamente nel weekend da poco messo alle spalle, quasi come se fosse una vera e propria sentenza con la quale dover convivere nel corso di questa stagione (e non solo, visto il passato). Perché anche dopo la gara con il Pisa, la prima post Covid-19, Ventura si è ritrovato ad analizzare non solo il risultato (non felice) della gara dell'Arechi ma anche i soliti problemi (anche questi per nulla felici) che attanagliano la sua squadra dopo una partita di campionato. Esattamente come quelli che estrometteranno Cristiano Lombardi dalla trasferta di venerdì sera a Chiavari contro la Virtus Entella. Tutta colpa del cartellino giallo rimediato nei primi minuti del secondo tempo della gara con il Pisa che obbligheranno il Giudice Sportivo di Serie B, causa precedente diffida, a squalificarlo per una giornata.

ALLARME

Un'assenza che Ventura ha ormai metabolizzato nel corso del weekend, ma in queste ore il tecnico dei granata sta comunque tenendo costantemente incrociate le dita. Perché la squalifica è in pratica il problema minore visto il fastidio al ginocchio sinistro avvertito da Lombardi nello stesso momento in cui ha rimediato l'ammonizione nell'ultima giornata di campionato. Ma l'attesa non dovrebbe durare ancora molto, in queste ore infatti lo staff medico della Salernitana si pronuncerà sull'entità dell'infortunio che, nell'immediato post Pisa, non sembrava ad ogni modo preoccupare seriamente Ventura: «Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, venendo già da un infortunio era normale che accusasse il colpo di più rispetto agli altri. Va comunque gestito, non possiamo rischiare che si faccia di nuovo male». Aspettando di conoscere il responso medico sulle condizioni del suo esterno, Ventura intanto si ritrova già da qualche giorno con un'infermeria decisamente piena e che, forse, difficilmente si svuoterà prima della trasferta ligure. Chi, probabilmente, sarà costretto a restarci più a lungo è Cicerelli che il pre e post Coronavirus l'ha vissuto spesso e volentieri ai box. Questa volta la colpa è di un risentimento muscolare che potrebbe estrometterlo dai giochi ancora per qualche altra partita. Un destino che sembra accomunare Mantovani, che appare però fiducioso in vista del futuro prossimo. Ad alcuni amici avrebbe infatti confessato che nel giro di pochi giorni dovrebbe tornare nuovamente in gruppo. Spera di vivere lo stesso iter anche Heurtaux la cui condizione (anche per lui problema muscolare) verrà monitorata giorno dopo giorno per evitare ulteriori ricadute per chi soltanto qualche settimana prima dello stop dei campionati era tornato a disposizione. Infine la questione Micai, l'unica che potrebbe subire sviluppi in positivo nel corso della settimana. Il numero uno granata infatti, che convive dalla metà della settimana scorsa con un fastidio al torace, proverà a stringere i denti per riprendersi a Chiavari il posto da titolare (stesso obiettivo per Migliorini che contro il Pisa non è stato rischiato). Ma al momento nulla è scontato, almeno fino a martedì quando i dubbi attuali dovrebbero diventare certezze. In caso di nuovo forfait, a quanto pare però Micai non sembra intenzionato a voler sentire nuovamente quella parola, spazio ancora una volta a Vannucchi.

I RIENTRI

Per la trasferta di venerdì, quindi, il menù di Ventura proporrà diverse assenze, qualche dubbio importante, ma anche qualche recupero. Per fortuna. L'ex ct azzurro, infatti, può almeno sorridere per il rientro di Cedric Gondo e Lamin Jallow. L'ivoriano e il gambiano torneranno regolarmente a disposizione dopo il turno di squalifica scontato contro il Pisa, due armi in più per una Salernitana che all'esordio bis di questa stagione ha faticato e non poco in fase offensiva. Ma al di là della questione realizzativa, a Ventura di certo non basteranno due rientri in attacco per sopperire ad alcune mancanze che saranno fin troppo evidenti contro l'Entella. Da questo pomeriggio, quando la Salernitana tornerà ad allenarsi al Mary Rosy, il tecnico dei granata dovrà iniziare a ragionare con estrema attenzione sulle questione modulo e sui relativi interpreti. Perché se in alcuni ruoli i sostituti non mancano (vedi la difesa), in altri invece la coperta è decisamente corta (vedi l'esterno di destra). Anzi, cortissima. La contemporanea assenza di Lombardi e Cicerelli rappresenterà un handicap non di poco conto, sia per il valore dei due calciatori che per la mancanza di un vero sostituto. Due le soluzioni possibili: il dirottamento forzato di Kiyine sulla fascia o il cambio modulo (4-3-3). Difficile, infatti, pensare ad altri scenari (Curcio?). Certo è, che a Ventura toccherà inventarsi qualcosa.

