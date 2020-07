Priorità ai tre punti. A caccia di una vittoria nel derby per sbloccarsi dopo il lockdown e per uno sprint finale (di campionato) in crescendo con vista sui playoff promozione. Ventura suona la carica, lascia in panchina Djuric e intanto la Salernitana fissa il premio in caso di massima serie con tanto di deposito in Lega. Il club di Lotito e Mezzaroma ha comunicato che stanzierà un milione e mezzo di euro ai giocatori della rosa (con quote distribuite diversamente da elemento a elemento entro il 30 agosto) in caso di promozione. Probabile che il premio (o una buona parte di esso) sia «figlio» anche della trattativa andata a buon fine sulla rinuncia di un mese e mezzo di stipendi da parte della rosa per via della pandemia. Ma tant'è.

L'OBIETTIVO

Per cullare il sogno della massima serie è comunque indispensabile riprendere a macinare punti. Ventura lo ammette senza mezzi termini e si spinge anche oltre. «La vittoria contro la Juve Stabia diventa prioritaria, mentre nelle altre partite era molto importante. Siamo consapevoli che abbiamo lasciato un bel po' (di punti) per strada e siamo leggermente in ritardo. Se vinciamo stasera, ad Ascoli facciamo una grande partita. Altrimenti, sarebbe come un macigno». Il trainer granata, che ha fortemente spinto per tornare a parlare de visu con la stampa ieri al Mary Rosy, è apparso carico e motivato. «Se avessimo vinto con il Pisa ha aggiunto non avremmo perso a Chiavari con l'Entella. Quella di stasera con le vespe sarà la partita più adatta per dare le risposte che cerchiamo. Se dovessimo centrarla, faremo una settimana in cui dovrò frenare i miei». Di fronte ci sarà una squadra la Juve Stabia alla disperata ricerca di punti salvezza dopo un'autentica caduta libera fatta di tre sconfitte consecutive post lockdown. «La Juve Stabia ha avuto dei problemi analizza Ventura ha avuto bonus gigantesco che si è dimezzato. Non rischia niente, ma inizia a preoccuparsi. Proprio per questo sarà una partita difficile per noi. Quanto sia difficile o quanto la renderemo difficile dipenderà soltanto da noi». I granata, insomma, saranno arbitri del proprio destino. «Questa pausa ci ha resi un po' dimessi. Stasera avremo l'occasione di dimostrare che siamo in grado di ritagliarci uno spazio perché giochiamo un derby che deve essere interpretato in una certa maniera. Dobbiamo dare delle risposte soprattutto verso noi stessi perché il gruppo ha sempre lavorato con grandissimo impegno. Dopo il lockdown comunque, chi più, chi meno, tutti hanno avuto problemi». L'obiettivo resta quello dei playoff. «Negli ultimi 3-4 mesi siamo sempre stati dentro la griglia della post season: abbiamo la possibilità di giocarceli se li meriteremo, per farlo dobbiamo tornare a essere quelli che eravamo. Un punto stasera sarà poco: abbiamo voglia di provarci».

LE SCELTE

Il tecnico, che deve fare i conti con la squalifica di Lombardi e con parecchie defezioni torna al canonico 3-5-2 anche se preferisce non sbilanciarsi sul modulo. «Molto dipende da come si schiera lo Stabia. Alcuni giocatori sono acciaccati, Lombardi è squalificato per l'espulsione di lunedì che ci è costata la vittoria per cui dovrebbe chiedere solo scusa, altri devono tirare il fiato. Non siamo nelle condizioni migliori, ma non ci siamo mai pianti addosso e non lo facciamo nemmeno adesso. Cicerelli? Ha fatto un controllo, emerge che è concettualmente guarito, ma ha fatto due allenamenti e non so nemmeno se verrà in panchina: avrà 20' di autonomia sì e no. Non ha i 90' soprattutto con punti in palio importanti. Non può avere l'intensità che serve». Anche Djuric non sarà della contesa. «Ha bisogno di recuperare e lo voglio fresco per Ascoli. Difficilmente partirà dall'inizio, spero che possa fare una mezzora finale». In attacco si torna alle origini con la coppia Jallow-Gannetti. «Con loro due in tandem abbiamo vinto la prima con il Pescara. Possono giocare insieme». Qualche dubbio, invece, in difesa riguardo le condizioni di Jaroszynski: «Il polacco è uno di quelli che mercoledì non stavano benissimo, oggi (ieri, nda) sta meglio». La Salernitana oggi celebrerà la prima gara casalinga ufficiale della sua storia, giocata proprio contro lo Stabia, anche se... a metà. Era il 14 marzo 1920, giorno dell'inaugurazione del campo di Piazza d'Armi. Con mille persone al di là delle cordicelle che delimitavano il terreno di gioco, il campo fu benedetto ed Elsa Onesti sorella del presidente, Adalgiso stappò lo champagne. Ma dopo la prima frazione di gioco, terminata senza reti, un nubifragio rese inevitabile la sospensione del match. Per ricordare quel giorno, Di Tacchio stasera indosserà una fascia da capitano particolare, realizzata in collaborazione con l'associazione 19 giugno 1919.

