Ritorno al passato. In tutti i sensi. Gian Piero Ventura torna a Chiavari dove ha mosso i primi passi da allenatore e ripropone il 3-5-2 contro l'Entella di Boscaglia. La Salernitana stasera scenderà in campo al Comunale con il canovaccio con cui ha raccolto la gran parte dei punti in questa stagione. E spera di raccoglierne ancora. Poco importano le numerose assenze, le scelte societarie di tagliare i giocatori a scadenza, il «caso» Cerci (neppure convocato e derubricato dal tecnico come una scelta per preservarlo dal campo in sintetico) e le non perfette condizioni fisiche di alcuni dei giocatori che il trainer granata si è portato comunque dietro (Cicerelli e Migliorini su tutti). Stasera la Salernitana proverà a fare la partita, cercherà di battere bandiera corsara e di migliorare la sua posizione nella griglia playoff.

L'ANALISI

«Mi aspetto una partita difficile ha ammesso ieri mattina il tecnico in videoconferenza giochiamo su un campo diverso: un sintetico veloce, contro una squadra abituata ad esprimersi su quella superficie. Una squadra che non dico che è a un bivio ma quasi se vuole provare a rientrare nei playoff». Ventura in questi pochi giorni a disposizione ha strigliato a dovere la squadra, vorrebbe cancellare il secondo tempo andato in scena con il Pisa sabato scorso all'Arechi e mai come stavolta suona la carica in quello che è un vero e proprio conto alla rovescia in ottica post season. «Bisogna riflettere sul secondo tempo disputato contro il Pisa tuona Se avessimo centrato quella partita avremmo fatto un importante passo avanti. Adesso ci sono ancora nove partite da giocare e dobbiamo cercare di andarci a prendere punti ovunque se abbiamo davvero ambizioni». L'ex ct si spinge oltre. «Solo chi sogna può avere ambizioni. E se hai ambizioni devi avere la convinzione di giocartela ad armi pari con chiunque. Al termine della regular season tireremo le somme. Forse finora non c'era l'abitudine di giocare per qualcosa di importante, ma se vuoi crescere devi abituarti: puoi pagare pegno qualche volta ma non fino alla fine. Stasera mi aspetto una partita totalmente diversa. Siamo in un mini torneo in cui può succedere di tutto». Ventura fa le carte al campionato. «Ci aspetta una gara importante al pari di quelle contro Cremonese e Juve Stabia. Noi dobbiamo dare continuità di prestazioni e risultato. I punteggi negativi devono farci arrabbiare ed essere carichi. Metterei la firma a perdere 4-0 stasera e poi vincere le 5 partite successive... Stasera, però, mi aspetto che giochiamo 90' per vincere. Se poi non ci riusciamo o non ce la facciamo ne prendiamo atto».

LA SQUADRA

Ma il tecnico vuole (ri)vedere quella voglia che è mancata con il Pisa. Per farlo, come detto, si affida al solito canovaccio. Davanti a Micai (che ha recuperato la potta al torace e si riprende la porta) agirà la stessa difesa andata in scena con il Pisa: Aya, Billong e Jaroszynski. A centrocampo, invece, ancora novità con Kiyine che dovrebbe essere dirottato come quinto di destra; Lopez dalla parte opposta ed il trio Akpa, Dziczek e Maistro a chiudere la cerniera della mediana. «Avrei fatto giocare Cicerelli titolare (come quinto di destra, nda), ma ancora una volta ha accusato un problemino che mi costringe a tenerlo in panchina». L'ex Foggia, che aveva recuperato in extremis, pare abbia preso la classica «vecchietta» (ginocchiata sul muscolo del quadricipite) e non è al top. In attacco, invece, Gondo ha scontato il turno di squalifica e si riprende una maglia da titolare. L'ivoriano ha vinto il ballottaggio con Jallow (anche lui reduce da un turno di squalifica), aggiudicandosi il ruolo di partner del bomber Djuric. Ad ammetterlo è lo stesso Ventura. «Gondo partirà dall'inizio: il giocatore ha voglia, ha entusiasmo. Jallow ha sempre quel problema che si porta dietro: anche a lui il sintetico potrebbe creare grattacapi, come per Cerci. Se gioca su quel campo, lo dobbiamo tener fuori per settimane». E ancora. «Non posso pretendere che da stasera improvvisamente i giocatori tirino fuori carattere che mai hanno tirato fuori. Manca ancora il tassello della personalità individuale dell'essere determinanti e protagonisti». Ventura sa che la partita di stasera potrà dire tanto in ottica post season. «Se parliamo di promozione diretta queste parole non hanno senso. Credo che arrivare quinti, sesti o quarti cambia davvero poco se non per un piccolo vantaggio perché sempre i playoff devi fare. Una volta nella griglia promozione non possiamo certo nasconderci: il senso è che se si arriva ai playoff poi bisogna giocare per vincerli. Sono la scorciatoia per poter andare in A: questa è teoria, poi contano i fatti».

