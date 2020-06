Il discorso del presidente, la carica di Ventura e il blitz degli ispettori della Procura Federale al Mary Rosy. In mezzo, tre forfait pesantissimi: Micai, Cicerelli e Karo alzano bandiera bianca e quasi certamente non saranno disponibili per la gara con il Pisa in programma domani pomeriggio all'Arechi a porte chiuse. Tre brutte tegole per Ventura che tuttavia sembra intenzionato a confermare la variante del 3-4-3 rispetto al canonico 3-5-2 usato come canovaccio in questa tormentata stagione agonistica.

INFORTUNI E SCELTE

Anche il portierone Alessandro Micai, dunque, è costretto a mordere il freno. Per l'estremo difensore granata si tratta del primo forfait dopo 70 partite di fila disputate con la maglia granata da quando è approdato all'ombra dell'Arechi. L'ex Bari ha rimediato una brutta botta al torace nei giorni scorsi che si è rivelata più grave del previsto. Una vera iattura per Micai che già la settimana passata aveva subito un infortunio alla mano destra che aveva messo in preallarme il suo secondo Vannucchi. Un segno premonitore, evidentemente. Domani, infatti, per l'ex Alessandria si prospetta l'esordio assoluto in B ed anche con la maglia della Salernitana. In difesa, invece, tutto scontato complice anche l'infortunio di Karo che era in ballottaggio con Aya come avambraccio destro della difesa granata. Il cipriota lamenta noie muscolari e non sarà della contesa. Aya agirà sulla destra con Migliorini al centro e Jaroszynski sul fronte sinistro. Anche a centrocampo, Ventura dovrà fare di necessità virtù. Cicerelli ha marcato visita (anche per lui problemi muscolari che suggeriscono ulteriori accertamenti diagnostici la settimana prossima) e Lombardi sarà costretto ad arretrare il suo raggio d'azione come quarto di destra della zona nevralgica. In mezzo al campo Akpa Akpro e Dziczek con Lopez pronto ad agire come quarto di sinistra. E siamo al reparto offensivo. Nel tridente trova un posto da titolare Alessio Cerci. L'ex di turno più atteso partirà dal primo minuto, piazzandosi sulla fascia destra con Djuric al centro e Kiyine dalla parte opposta.

LO SCENARIO

Fin qui, il discorso relativo alle scelte di campo. Oggi, il tecnico della Salernitana Ventura risponderà alle domande dei giornalisti sebbene in videoconferenza ai tempi del covid-19 nell'inedita conferenza stampa sulla piattaforma digitale Zoom. Ieri pomeriggio invece, il «gruppo squadra» ha ricevuto la visita degli ispettori della Procura Federale. Gli 007 federali si sono presentati all'improvviso al Mary Rosy per verificare la corretta applicazione del protocollo sanitario imposto dal Cts, proprio mentre la squadra stava per scendere in campo per la seduta di allenamento pomeridiano. Un blitz durato tutto il pomeriggio da parte dei due ispettori della Procura che hanno voluto visionare tampone per tampone tutti i test fatti e rifatti dalla Salernitana, come indicato dalle linee guida tracciate dal comitato tecnico scientifico. A quanto filtra i due zelanti 007 federali dopo oltre 5 ore di controlli e test incrociati hanno lasciato il Mary Rosy senza muovere eccezioni al protocollo seguito dal club. Tutto in regola, insomma per la Salernitana. Stamani (ore 10.30) la squadra si ritroverà sempre nella struttura di Pontecagnano per la seduta di rifinitura in vista del match con il Pisa all'Arechi. Subito dopo, Di Tacchio e compagni si trasferiranno in ritiro pre partita, probabilmente in una nota struttura ricettiva di Battipaglia. Adesso, insomma, la palla passa al campo.

IL CO-PATRON

Prima però, il co-patron Marco Mezzaroma presente da mercoledì scorso in città ha dato seguito a quanto aveva anticipato su questo stesso foglio. L'imprenditore capitolino ha caricato a dovere la squadra durante la cena offerta mercoledì scorso a Montecorvino. Mezzaroma, dopo avere ringraziato i tesserati per avere accettato il taglio degli stipendi, ha detto a chiare lettere ai giocatori di remare tutti dalla stessa parte con un unico obiettivo. La promozione. «La società ci crede e vuole arrivare fino in fondo», il succo del discorso del co-patron granata. Discorso che Mezzaroma ha per certi aspetti ribadito e amplificato ieri sera davanti a microfoni e taccuini, giocando sul tanto chiacchierato premio promozione. «Prima del premio promozione ho ringraziato i giocatori perché si sono dimostrati sensibili e disponibili per la società sulla questione stipendi. E questa non era una cosa scontata e neppure banale». Una pausa e infine la chiosa finale che suona come una chiamata alle armi: «Mi sono permesso di dire che se dovessero fare quello che tutti auspichiamo, riprenderanno tutto quello che hanno lasciato con interessi importanti». Parola di Marco Mezzaroma. Adesso la palla passa al campo.

