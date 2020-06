Servono «corsari», urge vincere in trasferta per dimenticare il Pisa e rilanciare le quotazioni in chiave playoff. La Salernitana deve ritornare da Chiavari con un blitz perché la classifica ha bisogno di uno scossone ma anche perché l'immagine della squadra «gruviera» in trasferta (1 punto nelle ultime 4 partite) non piace a nessuno. L'ultimo blitz è storia del 19 gennaio e i granata giocavano a Pescara. Tre mesi dopo l'interruzione per Covid, la ripartenza ha avuto le spalle larghe di Djuric. Il centravanti ha beneficiato in area di un rimpallo e di un cross. Il primo lo ha tramutato in gol, fiondando alle spalle del portiere del Pisa. Nella seconda circostanza, finalizzando di testa, ha incocciato la traversa, sebbene l'azione fosse viziata da fuorigioco. I compagni lo cercano, Ventura lo lucida e lo gestisce, la Lega B lo esalta. Grafica inequivocabile sui social: la foto del gigante bosniaco e la frase «Djuric is on fire». Fiamme e gol per la Lega, acqua e complimenti a Pontecagnano Faiano. Simpatico siparietto, ieri mattina: il centravanti attendeva il proprio turno in autolavaggio, alcuni tifosi lo hanno riconosciuto, gli hanno chiesto autografo e foto ricordo. «Se non segni tu, non segna nessuno», gli hanno detto. Nel frattempo il centravanti ha fatto gol nel cuore di Carlo, un piccolo supporter granata, originario della Costiera Amalfitana. Gli aveva telefonato durante la quarantena: «Pronto, sono Milan». Lo aveva premiato come disegnatore speciale - la scenografia «emergono i nostri sogni, affondano i vostri ricordi» che la curva esibì nel periodo di Rosilandia, durante la sfida al Foggia - e gli aveva promesso che si sarebbero incontrati «quando questo brutto periodo sarà finito». Detto, fatto. Il bimbo è stato accompagnato dai genitori in sede, come la Salernitana ha documentato sul web, e ha ricevuto la maglia numero 11 di Djuric, autografata e con dedica. Ritrovato il proprio airone, Gian Piero Ventura adesso cerca un partner, dal primo minuto oppure a gara iniziata.

LE SCELTE

A pochi giorni dalla sfida all'Entella che i granata affronteranno con il lutto al braccio per onorare la memoria di Pierino Prati, golden boy della Salernitana che, allenata da Tom Rosati, ottenne la promozione in Serie B, nella stagione 1965-1966, l'infermeria doveva restituire buone notizie sulle condizioni fisiche di Giannetti. L'allenatore le ha parzialmente ottenute. L'attaccante senese martedì pomeriggio aveva avvertito un fastidio muscolare, un appesantimento. Era stato sfilato dall'allenamento a scopo precauzionale. Ieri si è sottoposto ad esame di controllo che ha dato esito negativo. Scongiurato il pericolo di un lungo infortunio, Giannetti ieri ha lavorato a parte. Potrebbe essere gestito, uno tra Jallow e Gondo è favorito, pronto ad affiancare Djuric. «Abbiamo provato più cose». La riflessione di natura tattica, che Ventura consegnò ai taccuini prima di Salernitana-Pisa, sta in piedi anche adesso. Il tecnico granata potrebbe «riempire l'area» con un attaccante di ruolo in più e scegliere uno schieramento che privilegi le due punte, pure in considerazione dell'assenza di Lombardi e della necessità di valutare Cerci nell'ottica delle due gare ravvicinate. Di Tacchio scalpita e ha già giocato con Dziczek e Akpa. L'alternativa è l'inserimento immediato di Maistro come mezzala e l'utilizzo di Kiyine da quinto di centrocampo. Tante ipotesi ma un solo obiettivo: vincere per ritornare ad ambire a posizioni playoff di alta quota.

I NODI

Dalla partita di Chiavari a quella dei contratti e dei bilanci. La Salernitana deve far firmare un'estensione del contratto ai giocatori in prestito (Capezzi, Jaroszynski) e prolungherà i vincoli di Heurtaux e Mantovani. Entro il 15 luglio, salderà stipendi di marzo, aprile e maggio a tesserati (Lazzari, collaboratori di Ventura, fisioterapisti, alcuni dirigenti) che hanno un montante annuo inferiore ai 28mila euro lordi. Entro il 30 giugno, giorno dell'approvazione della trimestrale al 31 marzo che scadeva il 31 maggio ed è stata prorogata, riceverà l'ultima fetta di contributi Lega per marzo, aprile e maggio. Entro il 16 giugno ha pagato Iva e anticipi Irap (esborso complessivo superiore ai 150mila euro). Senza incassi e senza pubblico, spera di poter riportare tifosi allo stadio per l'ultimo spezzone di campionato ma dipende dalle decisioni del governo. Per la parte di abbonamento non goduta proporrà voucher o sconti sulla tariffa della prossima stagione. Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Trapani e Cosenza sulle «modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Serie B e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019-2020».

