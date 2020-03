A caccia di conferme: concentrazione, una buona dose di turnover per una partita che Ventura definisce per la prima volta senza mezzi termini come un esame di maturità. Intanto Lotito pranza ancora con la squadra e rilancia le ambizioni promozione, mentre Mezzaroma oggi sarà al Curi al seguito dei granata. Ventura, dal canto suo, ha canonizzato a dovere la Salernitana in vista del delicatissimo match di questo pomeriggio contro il Perugia. Un match in cui sarà importantissimo provare a invertire la rotta in trasferta e magari dare una spallata definitiva alla traballante panchina di Cosmi. Perugia reduce da 5 sconfitte di fila e Salernitana che viene invece dalla sesta vittoria consecutiva casalinga, ma che lontano dall'Arechi sta stentando pericolosamente (due sconfitte di fila contro Chievo e Frosinone).

LE SCELTE

Ventura ha fatto le sue scelte: conferma il 3-5-2, si schiera a specchio contro i grifoni ma cambia in tutti i reparti rispetto alla vittoriosa gara di martedì scorso con il Venezia. Cerci si accomoda in panchina e Lamin Jallow farà coppia con Gondo nel rabberciato pacchetto offensivo granata orfano degli infortunati Djuric (indisponibile fino alla sosta) e Giannetti oltre al lungodegente Lombardi). Per il gambiano è l'ultima chiamata. Per Cerci la scelta ponderata di gestire il suo fisico arrugginito dopo tanta naftalina. Ma le sorprese non finiscono qui. Ventura ha avuto modo di parlare a lungo al gruppo e poi ha trasferito parte del suo pensiero alle colonne dell'official web site granata. Stavolta sia per questioni logistiche (la Salernitana è partita con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia, facendo tappa a Roma prima di trasferirsi ieri pomeriggio a Perugia), sia soprattutto per le linee guida sull'emergenza coronavirus. L'ex ct ha invitato tutti alla massima concentrazione contro un avversario che è sì in crisi nera, ma ha comunque un enorme potenziale tecnico a disposizione e che pare abbia tuonato ai suoi uomini non vorrebbe certo rivitalizzare. «Oggi ci aspetta una partita delicatissima contro un'ottima squadra che ha l'obbligo del risultato ha dichiarato l'allenatore della Salernitana C'è l'incognita delle tre partite in sei giorni, ma questo vale tanto per noi quanto per loro. Sarà una partita estremamente delicata e difficile». Quella tra Perugia e Salernitana è sempre stata una partita di cartello, ma oggi classifica e calendario alla mano diventa un crocevia. La Salernitana per dare un segnale di continuità alla sua stagione e confermarsi nelle zone nobili dei playoff al tavolo delle grandi. «È chiaro che ora i punti sono tutti importanti e ognuno cerca di ottenere il massimo. Mi aspetto entusiasmo dai miei uomini e vorrei vedere continuità agli approcci, alla voglia, alla disponibilità. Voglio conferme a tutto quello che stiamo seminando».

GLI AVVERSARI

Gli umbri, invece, proveranno ad uscire dalla crisi. Altrimenti l'avventura di Cosmi sulla panchina della sua città sarà al capolinea. «Il Perugia è una squadra che è stata costruita per vincere - ammonisce Ventura - ha diversi giocatori che hanno militato in massima serie, hanno attraversato un momento di difficoltà, ma i valori ci sono tutti». A tal punto che il trainer granata cambierà ancora molte pedine del suo scacchiere. Davanti a Micai, infatti, pare che Aya sarà preferito a Karo (in gol contro il Venezia) con Billong al centro e Jaroszynski che stringe i denti e sarà in campo. A centrocampo, invece, Kiyine dovrebbe essere nuovamente dirottato sulla destra (al posto di Cicerelli) con Lopez dalla parte opposta e la cerniera della mediana completata da Dziczek in cabina di regia, Akpa Akpro e Maistro ai suoi fianchi. Ventura parla del match con il Perugia come di una sorta di esame di maturità. «Quella di oggi è una partita che ci darà una risposta importante per capire se abbiamo compiuto un passo in avanti anche sul piano della maturità». Una pausa e prova a chiarire il concetto. «Quando hai una squadra giovane a volte ci sono alti e bassi, ma più passa il tempo e più dobbiamo limare questi alti e bassi ed avere uniformità di prestazioni». Inevitabile un passaggio sull'emergenza coronavirus che impone l'assenza del pubblico sugli spalti. «Le partite a porte chiuse non sono mai un bene per il calcio, ma purtroppo in questo momento sono necessarie». La Salernitana intanto ha già deciso di abolire la giornata granata per cercare di venire incontro ai suoi abbonati.

