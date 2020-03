Gli Europei slittano al 2021, priorità ai campionati nazionali. Anche la Serie B avrà maggior respiro e può sognare di terminare la stagione (quasi) regolarmente, puntando a farlo entro il 30 giugno. Virus permettendo. Impossibile fare previsioni, solo ipotesi che dovranno essere poi suffragate dall'auspicata diminuzione dell'emergenza. La politica calcistica spera di tornare in campo tra il 2 e il 9 maggio, se necessario anche a porte chiuse per salvaguardare una buona fetta di introiti che per la Salernitana supererebbe abbondantemente i 700mila euro. Di mezzo, però, c'è la salute pubblica. Ieri l'Uefa ha ufficializzato il rinvio della kermesse continentale, varando due tavoli di lavoro per temi finanziari e di calendari. Dovranno fare altrettanto i presidenti dei sodalizi cadetti che si riaggiorneranno in videoconferenza tra qualche giorno: hanno lasciato ufficialmente aperta l'assemblea iniziata 5 giorni fa, potranno riaprire la call quando lo riterranno opportuno. Magari con elementi più forti in mano. L'obiettivo della Figc è quello di provare a chiudere i tornei senza stravolgerne le formule.

I CONTI

La B è sulla stessa lunghezza d'onda, anche perché la ripresa regolare vale una fetta importante di diritti televisivi. Nelle casse dell'ente guidato da Mauro Balata finiscono infatti 25 mln a stagione, tra i 22 che versa Dazn (titolare dell'esclusiva dell'intero campionato) e i 3 della Rai che trasmette in chiaro gli anticipi del venerdì. In media, poco più di 64mila euro a partita. Ne restano da giocare centoundici tra le dieci giornate di regular season, i playoff/playout e il recupero Ascoli-Cremonese. Insomma, il valore certo totale della ripresa è di circa 7 milioni e 115mila euro. Considerato che il 75% viene distribuito alle società in parti uguali e la restante parte è variabile, la fetta di questa torta spettante alla Salernitana supererebbe di poco i 300mila euro. L'equivalente dello stipendio annuale di un big in rosa. Riprendere significherebbe anche poter mettere a bilancio un dato botteghini completo ed evitare di dover procedere a rimborsi nei confronti degli abbonati. All'ippocampo restano sei gare casalinghe da disputare. La media attuale è di 8100 spettatori a partita registrata fino alla 28ma giornata: l'anno scorso la società di Lotito e Mezzaroma incassò complessivamente 1,379 mln dai botteghini con 8382 persone in media nei 19 match stagionali, playout d'andata compreso). Ragionando in fotocopia, la proiezione di perdite per la Salernitana sarebbe di 435mila euro. Nella malaugurata ipotesi che non si possa portare a compimento la stagione, dal punto di vista sportivo serpeggia la possibilità di promuovere le prime due (Benevento e Crotone) in una Serie A che si giocherebbe a 22 squadre, senza retrocessioni. Se lo stesso presupposto venisse applicato alla B, nel 202021 le squadre sarebbero 23 (con Monza, Vicenza e Reggina dalla C). Uno schiaffo ai tentativi di riforma dei campionati, alcuni dei quali concretizzati negli ultimi anni. Ma a quel punto, ci sarebbe da interrogarsi anche sul numero (forse alto) di squadre non più in grado di iscriversi, dopo la mazzata economica del Coronavirus che ha già portato a cancellazioni di eventi come la tournée canadese del Pescara di giugno. Anche in ottica finanziaria, i presidenti dei club professionistici attendono: se la sospensione sarà ancora lunga, chiederanno a calciatori e allenatori di tagliare gli stipendi. Un'eventualità a cui l'Assocalciatori non si sottrarrebbe.

GLI ALLENAMENTI

Frattanto, il sindacato presieduto da Damiano Tommasi ha chiuso un'intesa con la Lega Pro per estendere al 3 aprile lo stop totale degli allenamenti (è la raccomandazione della Federazione medici sportivi italiani per i professionisti). Nei giorni scorsi non aveva lesinato stoccate ai club che avevano continuato a convocare i calciatori nei vari centri sportivi e non è detto che non possa cercare di fare un accordo anche con la Lega B. Molte squadre hanno procrastinato al 20 o al 23 marzo le riprese degli allenamenti. La Salernitana non l'ha ancora stabilita e attende sviluppi, mentre i calciatori continuano a mantenere come possono un minimo di forma fisica in casa, non dimenticando la solidarietà: tra le mille «challenge» che spopolano su Instagram (vincono i palleggi coi rotoli di carta igienica al posto dei palloni) ecco anche quella della solidarietà introdotto alla Salernitana da Aya, che metterà all'asta una sua maglia da gioco per il progetto «Un calcio al Covid19» di LiveOnlus.

