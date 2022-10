Benevento, per Simy e Acampora scongiurato il rischio di un lungo stop

Dal buio pesto s'intravede uno spiraglio di luce. Fabio Cannavaro può tirare un sospiro di sollievo: la risonanza effettuata da Simy e Acampora non ha evidenziato nulla di particolarmente grave. In entrambi i casi si è trattato di un falso allarme, ossia leggeri affaticamenti che all'apparenza, per quanto lamentato dal nigeriano e dal napoletano, non lasciavano presagire nulla di buono, ma che in realtà dovrebbero risolversi nell'arco di pochi giorni. Ora toccherà allo staff tecnico e medico valutare i due calciatori nel corso della settimana per capire se sono in grado di recuperare già per il match di sabato con la Ternana. Dipenderà anche dalle sensazioni che i due atleti avvertiranno una volta che saranno tornati sul campo. Ora che sono stati tranquillizzati, proveranno di sicuro a forzare per capire in che modo reagiranno le rispettive corde muscolari e poi, in base a quella che sarà la risposta, si deciderà il da farsi. Quello che appare abbastanza scontato (anche se in certi casi non si può mai dire) è che al massimo salteranno la prossima gara, ma non oltre. Scongiurato, quindi, il pericolo di un lungo stop per tutti e due.



Ieri mattina, alla ripresa, mancavano ben otto pedine. Oltre a Simy e Acampora, non c'erano neppure Kubica, Veseli, Glik, El Kaouakibi, Forte e Viviani. Per quest'ultimo niente da fare: si è allenato il pomeriggio con Jordi Garcia e Ernesto Galliano insieme ai vari Glik, Veseli e Forte. Stanno cercando di farlo rientrare a pieno regime con un monitoraggio e una preparazione specifica, ma con la Ternana, a differenza di quanto si pensava, non ci sarà. Lo stesso dicasi per Forte, anche lui assente nella seduta di eri mattina. Gli esami strumentali anche nel suo caso non hanno evidenziato niente di rilevante, ma è assai probabile che lo «squalo» non giochi neppure la prossima per poi rendersi disponibile per la trasferta a Como. Cannavaro ha quindi diretto la prima sgambatura della settimana con ciò che resta del gruppo. Alle 10.30 la squadra si è ritrovata al «Ciro Vigorito» in sala video per analizzare gli errori commessi nella sfida con il Sudtirol, dopodiché la brigata si è trasferita all'«Imbriani» per il riscaldamento in campo (seguito da una ulteriore pausa di circa un quarto d'ora), soluzioni di gioco, possesso palla, lavoro atletico e partitella finale. Cannavaro ha lavorato molto sugli schemi utilizzando le coppie (casacca/senza), impostando sempre una disposizione tattica che richiama al 3-4-2-1. Da una parte Leverbe-Pastina-Perlingieri, Improta-Koutsupias-Tello-Masciangelo, Ciano-Farias e Thiam Pape, dall'altra Veltri-Basit-Pastina, Letizia-Karic-Schiattarella-Foulon, Vokic-Agnello e La Gumina. Quest'ultimo sta facendo registrare continui progressi e riaverlo in una condizione accettabile sarà l'obiettivo primario di Cannavaro alla luce degli acciacchi di Simy e Forte. Nella seduta di ieri mattina, dopo la partitella conclusiva, Cannavaro gliene ha fatto disputare un'altra a «pressione» a superficie ridotta, insieme alle seconde linee, ovvero a coloro che a Bolzano non erano scesi in campo. Oggi è in programma un'altra seduta, sempre mattutina, all'«Imbriani». Cannavaro sta cercando di capire come mettere in campo la migliore formazione contro la Ternana, per quella che sarà una partita sicuramente difficile. L'osservato speciale è proprio La Gumina, ma occorre capire pure chi schierare sulla trequarti, perché con Ciano e Farias si corre il rischio di essere ancora troppo sbilanciati. Da capire, quindi, se da rifinitore verrà riproposto Tello oppure costui sarà arretrato sulla mediana al posto di Acampora, in tandem con Schiattarella (che si candida per una maglia e ha grosse chance di partire dall'inizio), posizione per la quale è in corsa anche Karic. Se Tello farà il centrocampista, dietro la punta potrebbe trovare spazio Koutsoupias. Il trio di retroguardia dovrebbe restare così com'è, mentre ci potrebbero essere novità sulle fasce. Letizia può tornare a destra e Foulon può ritrovare una maglia da titolare. Molto prescinderà dalle risposte che riceverà Cannavaro in settimana, perché il capitano può agire pure a sinistra se il belga e Masciangelo non gli faranno cambiare idea.



Intanto la Lega, in una nota delle segreteria provinciale, ha chiamato in causa il rifacimento dello stadio «Arechi» di Salerno con i fondi delle Universiadi, accostandolo al caso dello stadio cittadino, sottolineando che «Benevento e il Benevento per il Ciro Vigorito devono attendere l'esito di una super perizia disposta in ambito giudiziario, salvo auspicabile accordo transattivo, i cui costi, comunque, cadranno sulle spalle dei cittadini».