Benevento, fame di vittorie: caccia alla svolta contro il Bari

Cura del mal di gol e interruzione del digiuno di vittorie. Anche se non recupera nessuno, Fabio Cannavaro cerca la svolta contro il Bari. Dopo una settimana di lavoro intenso affrontata con serenità, per fortuna senza ritiro e con tutti presso le rispettive abitazioni in compagnia delle famiglie, il tecnico mette i pugliesi nel mirino e punta ad aumentare la produzione offensiva, incrementando conclusioni e occasioni da rete. Il Benevento ha il secondo peggior attacco dopo quello del Perugia con appena 9 reti all'attivo, mentre in difesa le cose vanno decisamente meglio (con 12 reti incassate i giallorossi sono quinti dopo Frosinone, Genoa, Reggina e Parma, a pari merito con altre quattro squadre tra cui proprio il Bari). Gli attaccanti segnano col contagocce: Francesco Forte e Antonino La Gumina sono i più prolifici (si fa per dire) con 2 reti ciascuno, poi ci sono quattro atleti con una marcatura ciascuno (Farias, Koutsoupias, Leverbe e Pastina) oltre ad un'autorete (quella di Iannarilli della Ternana sul tiro di Tello rimbalzato sul palo). E dire che se si eccettua la sfida contro il Pisa, il Benevento con Cannavaro in panchina è sempre riuscito a gonfiare la rete. Una sana abitudine che va ripresa già contro i biancorossi, che hanno subito 6 reti nelle ultime 6 partite e quindi non stanno attraversando un periodo di grande impermeabilità difensiva. Chiaramente all'allenatore, che spera di riuscire a portare in panchina almeno Kamil Glik, stanno mancando come il pane gli assist di Camillo Ciano, che ne ha sfornati 3 in 8 gare, 5 delle quali lo hanno visto protagonista al massimo per una dozzina di minuti. L'altro calciatore che è riuscito a servire passaggi vincenti (2) è Masciangelo, finora poco utilizzato dal Pallone d'Oro. Non ci sarà nemmeno Nwankwo Simy, che è ancora a Roma per le terapie e dunque il nigeriano resterà ancora a secco in maglia giallorossa perlomeno fino a dopo la sosta.



Di soluzioni tuttavia ce ne sono: è probabile che l'allenatore insista con il tandem offensivo misto, con una punta di peso (La Gumina è favorito su Forte) e un brevilineo come Farias dal primo minuto. Il brasiliano col Pisa si è accesso a sprazzi, ma quando lo ha fatto ha creato grattacapi alla retroguardia toscana. Certo ha un'autonomia davvero ridotta, in avvio di ripresa gli si è illuminata subito la spia della riserva e ha chiuso in totale affanno non avendo ricambi disponibili. Ma il fatto stesso che Cannavaro gli stia dando spazio, per scelta o per necessità, di sicuro lo sta aiutando ad avvicinarsi ad un livello di condizione accettabile. Il top della forma è ancora un traguardo abbastanza lontano da quel che si è visto. Chi ha bisogno di ritrovare se stesso è Francesco Forte, mai così male negli ultimi anni sul piano realizzativo. Di sicuro la tenuta atletica approssimativa, figlia di alcuni problemi fisici, sta incidendo in maniera negativa sul suo rendimento, ma è da un po' che lo «squalo» non è in grado di garantire un contributo significativo alla causa.



Continua, intanto, la preparazione del Benevento Calcio in vista della sfida casalinga di sabato prossimo contro il Bari. Nella seduta di ieri, i giallorossi hanno svolto lavoro di scarico in palestra prima di esercitazioni sul campo al «Ciro Vigorito» caratterizzate da torelli e palle inattive. Ancora differenziato per Glik (per la convocazione si decide dopo la rifinitura di questa mattina all'«Imbriani»), Acampora e Tello, tutti osservati speciali dallo staff tecnico, in particolare da Jordi Garcia, che ne sta seguendo personalmente il percorso. Prima apparizione sul campo anche per il nuovo fisioterapista Silvano Cotti, che si sta dedicando un po' a tutti gli infortunati, in particolare a Viviani (in sala massaggi), ma ieri è stato a lungo l'ombra di Schiattarella, che non soffre di un problema in particolare ma per l'età che ha va gestito in maniera diversa rispetto agli altri. Rientrato da Roma pure Kubica: il polacco, sottoposto a risonanza per valutare la calcificazione della frattura metatarso, dalla prossima settimana potrà riprendere a correre. In mattinata all'«Imbriani» ci sarà la seduta di rifiuta che servirà al tecnico per sciogliere gli ultimi dubbi, in particolare sulla scelta degli calciatori da impiegare sulle corsie (se la giocano Improta, Letizia, Foulon e Masciangelo, sono in quattro per due posti). Questo pomeriggio alle 18.30 Fabio Cannavaro terrà la rituale conferenza stampa nel corso della quale darà maggiori informazioni sulla situazione dell'infermeria, dove più di qualcosa comincia a muoversi in senso positivo. A seguire (alle 19.15) la squadra si trasferirà presso l'hotel «Europa» di Venticano per il ritiro pre-gara.