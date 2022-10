Benevento a caccia della vittoria: sei assenti, operato El Kaouakibi

Interrompere il digiuno di vittorie. Fabio Cannavaro al momento è imbattuto, ma dal suo insediamento non è ancora riuscito a centrare i tre punti. Certo, ci sono le sconfitte incassate dal suo predecessore Caserta a dilatare ulteriormente il periodo di magra e a farlo arrivare sino alla considerevole quota di 40 giorni. L'ultimo successo risale addirittura alla trasferta di Venezia del 3 settembre, anche se di mezzo c'è stata una settimana di pausa per le nazionali e quindi le partite senza affermazioni sono soltanto quattro. Sabato, se dovesse andare male, scoccherà il 42esimo giorno, superando il record negativo in B del 2016/17 di 41 giorni, col Benevento che ruppe l'incantesimo andando ad imporsi al «Picco» di La Spezia per 3-1, ribaltando l'iniziale vantaggio di Piccolo con le reti di Ceravolo, Melara e Ciciretti. Il non esaltante primato sarà di sicuro eguagliato, ma per evitare di infrangerlo i giallorossi dovranno battere la Ternana, ovvero la squadra più in forma del campionato.



E dovranno farlo senza l'ausilio di sei pedine, ovvero Kubica, Veseli, Glik, Viviani e Simy, oltre ad Hamza El Kaouakibi, che ieri mattina è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani, alla presenza del medico sociale D'Andrea, per una pulizia al menisco del ginocchio sinistro (in seguito a un precedente intervento si erano formate alcune cisti meniscali che sono state rimosse in artroscopia). Gli unici due che hanno qualche chance di recuperare (poche, per la verità) sono Acampora e Forte, ma in ogni caso nessuno dei due sarà pronto per scendere in campo dall'inizio. Nella seduta di ieri, esercitazioni caratterizzate da torelli, possesso palla, lavoro tattico e partitella finale, il centrocampista napoletano e l'attaccante romano hanno effettuato lavoro differenziato a bordo campo con Ernesto Galliano. Non hanno preso parte alla sgambatura Glik e Simy, impegnati in piscina, più Kubica e Veseli (terapie). Differenziato per Viviani (che sabato non ci sarà al 100%, forse potrebbe farcela per la trasferta di Como), e pure per Forte e Acampora, che restano in forte dubbio ma hanno comunque lavorato a ritmi più blandi a bordo campo. Hanno chiuso in anticipo la seduta Capellini e Schiattarella, ma solo a scopo precauzionale. Oggi nuova seduta mattutina, stavolta programma sul manto erboso del «Ciro Vigorito» con inizio alle 10.30. Cannavaro, pertanto, deve ragionare nell'ottica che non potrà contare su 8 elementi per la formazione per cui dovrà affidarsi al suo istinto e alla sua esperienza e lavorare molto di fantasia per schierare l'undici migliore da opporre alla Ternana. Marcia spedito verso una maglia da titolare Schiattarella, mentre c'è un dubbio tra Karic e Tello per completare il tandem mediano. Se dovesse essere scelto lo svedese di origine bosniaca, il colombiano verrà schierato sulla linea dei rifinitori, diversamente toccherà a Koutsoupias agire sulla trequarti con Tello arretrato a metà campo. In attacco salgono sempre di più le quotazioni di La Gumina, anche ieri osservato speciale: a fine allenamento è rimasto sul campo con Fabio e Paolo Cannavaro, che lo hanno catechizzato sui movimenti da punta centrale. Ancora da decifrare gli interpreti sulle corsie, mentre non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Leverbe, Capellini e Pastina nel trio di retroguardia.

I rossoverdi stanno attraversando un ottimo momento di forma, la squadra va a mille per cui le prime difficoltà potranno sorgere da un punto di vista atletico, considerata la tenuta problematica del Benevento rispetto all'arco dei 90'. Qualche punto debole però ce l'hanno ed è di quello che i giallorossi dovranno cercare di approfittare, a cominciare da una difesa non certo imperforabile, dove mancherà pure l'infortunato Capuano.

L'ATTESA

Nel frattempo la prevendita per il match di sabato con le «fere» stenta a decollare: alle 19 di ieri risultavano staccati 505 tagliandi, di cui 117 ai tifosi locali e ben 388 per il settore ospiti (ovviamente a fare la differenza l'entusiasmo che si registra a Terni con la squadra lanciatissima e terza in classifica). Infine è apparso allo stadio nel pomeriggio uno striscione firmato Ultras da parte della Curva Sud, che recitava: «Le maglie vanno sudate, non regalate», con particolare riferimento all'episodio accaduto domenica a Bolzano quando a fine partita Schiattarella si era tolto la maglia per omaggiare un tifoso sannita, ma questa, una volta consegnata, gli era stata restituita con il coro «Meritiamo di più» sullo sfondo scandito dai supporters.

