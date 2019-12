La «strega» non è sazia. Si sente ancora «ammazzagrandi», o perlomeno ne intende assumere le sembianze. Tradizione vuole che i canarini siano tra le vittime predilette, per cui ha apparecchiato la tavola di Natale con i coltelli più affilati e già iniziato a scaldare la brace. Nel turno in cui si incrociano le prime otto della classifica Benevento-Frosinone oggi è da brividi, si confrontano le due squadre più attrezzate, quelle con maggior seguito di pubblico in questa stagione e con la migliore serie positiva. È il match di cartello per eccellenza, e i giallorossi se lo giocheranno ancora una volta dentro quell'inespugnabile fortino che è diventato il «Ciro Vigorito», con l'ausilio del pubblico amico. Inzaghi va a caccia dell'ottavo successo casalingo e dopo l'appello della Curva Sud in settimana, rivolge anche lui un accorato invito al popolo sannita per trasformare lo stadio in una bolgia infernale e riscaldarlo col calore e la passione dei supporter. «Mi auguro che la gente ci segua in massa - spiega SuperPippo - e che ci dia quella spinta in più che serve in questo tipo di partite. Sarebbe un bel biglietto da visita per approcciare al meglio alla contesa, che nasconde insidie perché l'avversario è competitivo quanto noi e da quando ha cambiato marcia ha fatto solo qualche punto in meno rispetto a noi».

L'ANALISI

Il tecnico ha l'imbarazzo della scelta sulla formazione, ha recuperato anche Volta (che ovviamente ha ancora bisogno di ritrovare la condizione) e ritrova Hetemaj, che ha scontato il turno di squalifica. Si va verso la riconferma del 4-3-2-1, ma nel caso in questione, come di prassi, Inzaghi preferisce non sbilanciarsi. «Sono riuscito a convocare 24 giocatori e questo per me è motivo di grande soddisfazione. Il merito è di tutti, dello staff tecnico e medico, e anche dei ragazzi che si allenano sempre con intensità e professionalità. Dobbiamo affrontare tre gare in poco più di una settimana - avverte l'allenatore piacentino - quindi ben venga l'abbondanza in modo da avere molteplici soluzioni a cui affidarsi. Il Frosinone ha il nostro stesso potenziale, se non avesse avuto quell'inizio difficile, oggi sarebbe alla pari con noi o di poco sotto. Sugli uomini da mandare in campo non ho ancora deciso, ce ne sono 3 o 4 che stanno benissimo, sarà dura mandarli in panchina».

LE SCELTE

Davanti a Montipò scontata riproposizione per la difesa delle quattro vittorie di fila (unica eccezione, Caldirola assente contro il Crotone) con Antei a braccetto con l'ex Werder in mezzo e Maggio-Letizia «stantuffi». In mediana si ricomporrà il trio delle meraviglie

, con Tello che dovrebbe riaccomodarsi in panca dopo Livorno. Sulla linea dei rifinitori Kragl e Sau dovrebbero aver prevalso ancora una volta su Insigne e Improta, a sostegno di Coda unico terminale offensivo. «I ragazzi sanno bene cosa devono fare - precisa Inzaghi -, per cui non c'è stato molto bisogno di preparare questa partita in maniera diversa dalle altre. So che abbiamo lavorato al meglio sulle due fasi di gioco, e che ci lasceremo guidare dall'equilibrio. Nutro profondo rispetto per gli avversari, che hanno fiori di giocatori ma sono abituato a guardare per lo più in casa mia. L'importante è che ci sia lo spirito giusto». L'atteggiamento per Inzaghi ha sempre avuto la priorità. Ed è quello che può continuare a fare la differenza in una squadra che sembra, imbattibile («ma è fisiologico che prima o poi qualche partita finiremo col perderla, anche se spero che accada il più tardi possibile») e priva di punti deboli. «Come sempre giudicherò la prestazione prima ancora che il risultato, voglio vedere rabbia su ogni palla e i miei ragazzi essere sempre dentro la partita. Stanno facendo sembrare tutto facile, ma vi garantisco che quello che abbiamo ottenuto è il frutto dei sacrifici e dell'applicazione che mettono ogni giorno». Chiosa sulla sfida tra ex milanisti e campioni del mondo con l'amico Nesta. «È sempre emozionante rivederci. Con Sandro abbiamo condiviso parecchie gioie, ogni tanto ci sentiamo. Quando le cose vanno bene per entrambi ognuno è contento per l'altro. Stavolta lo incontro da avversario e sarà diverso, ma se riuscirà a fare bene in seguito non potrei che esserne felice, così come mi è dispiaciuto quando ha avuto difficoltà in avvio di stagione». Oggi niente miele, proverà a batterlo e a rendergli indigesto il cenone della vigilia.

