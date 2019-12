Negli scontri diretti il Benevento si esalta. E intende continuare a collezionare scalpi importanti. I giallorossi hanno già battuto in serie Cittadella, Salernitana, Perugia, Cremonese, Empoli e Crotone. Tranne i granata, tutte le altre sono state affrontate al «Ciro Vigorito». È lo stadio di casa il fortino dei giallorossi, che davanti al pubblico amico hanno ottenuto 7 vittorie e un pareggio in otto gare. Contro il Frosinone ci sono tutti i presupposti per il pubblico delle grandi occasioni. La prevendita sta gradualmente aumentando di intensità e nei prossimi due giorni dovrebbe subire una sensibile impennata: tutti i beneventani che vivono e lavorano fuori città sono pronti a rientrare per trascorrere in famiglia le festività natalizie e molti di loro non vogliono perdersi il match di cartello in programma sabato pomeriggio contro i ciociari. Per adesso siamo di poco sotto al migliaio di tagliandi venduti (ai quali bisogna aggiungere la quota abbonati), ma la proiezione sembra essere migliore di quella col Crotone e, dunque, si procede, anche un passo alla volta, verso il record stagionale delle 10.302 presenze. È pur vero, tuttavia, che una quota di abbonati purtroppo non potrà assistere alla partita per via dell'orario: in regime di shopping pre-natalizio gli esercizi commerciali dovranno necessariamente rimanere aperti e quindi parecchi non potranno essere allo stadio. Ma si conta di rimediare con il rientro di studenti e lavoratori dal Nord e dal centro Italia, che dovrebbe compensare la perdita. Inzaghi punta sull'accoppiata stadio-pubblico, finora assolutamente vincente, per avere quella marcia in più necessaria a battere il Frosinone e a scavare un ulteriore solco in classifica con le prime inseguitrici.



Il tecnico sta anche cominciando a pensare alla formazione. Massimo Volta, che ormai ha ripreso a lavorare con il gruppo, è in condizioni discrete e potrebbe anche essere convocato. Ma la decisione finale spetta al tecnico piacentino, che è determinato a prenderla non prima di domani. Di certo però non sarà utilizzabile dall'inizio, per cui in difesa, considerati anche gli ultimi risultati e i gli zero gol incassati nelle ultime quattro, si va dritti verso la riconferma di Antei e Caldirola. Sulle corsie scontato l'utilizzo di Maggio e Letizia: SuperPippo per la sfida contro i gialloblù vuole mettere in campo il massimo del potenziale di cui dispone, senza lesinare alcuna energie. Troppo importante giocarsi questa partita sparando tutte le cartucce, evitando di risparmiare uomini e fatica. Dopo il 29, giorno in cui i giallorossi affronteranno l'Ascoli nell'ultimo turno prima del giro di boa, ci saranno quasi 20 giorni per ricaricare le batterie (il campionato di B si ferma e riprende il 18 gennaio 2020). Pertanto, nonostante il ciclo terribile di tre gare racchiuse in soli 8 giorni (il 26 boxing day di Santo Stefano al «Bentegodi» contro il Chievo), l'allenatore non ha programmato turnover. Al massimo qualche rotazione, ma eventualmente a Verona e solo dopo aver tenuto conto della condizione fisica e atletica dei vari calciatori. Col Frosinone non si faranno calcoli di sorta, si gioca per vincere nonostante il pari terrebbe 11 punti dietro (un margine di grande sicurezza) gli uomini di Nesta. Un passaggio a vuoto non è contemplato, per cui in campo andrà la migliore formazione possibile. Previsto il rientro di Perparim Hetemaj dal primo minuto dopo aver scontato la squalifica (prenderà il posto di Tello), con Schiattarella e Viola a completare la mediana. Kragl (che da ieri è ufficialmente in diffida, al prossimo cartellino scatta la squalifica) e Sau restano i favoriti per stazionare sulla linea dei rifinitori, anche se il sardo si gioca una maglia con Improta e il tedesco con Insigne. Davanti scontata riconferma per Coda come terminale offensivo.



Ovviamente ci sono ancora dei giorni prima che le scelte di Inzaghi diventino irrevocabili, e il tecnico tiene sotto stretta osservazione diversi elementi, oltre che monitorate situazioni che potrebbero portarlo a operare qualche cambiamento. Il modulo tuttavia non dovrebbe cambiare, anche perché avvicendare un sistema di gioco che ha fruttato quattro vittorie in altrettante gare in questo determinato momento potrebbe rivelarsi una mossa azzardata. Il 4-4-2 rimane un'opzione più che valida, ma per adesso da utilizzare solamente a partita in corso.

