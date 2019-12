Dopo due giorni di meritato relax, il Benevento oggi riprende ad allenarsi per preparare la trasferta di sabato a Livorno (gli amaranto, che hanno raccolto la miseria di 11 punti in 15 gare, ieri hanno esonerato Breda). Inzaghi ha cinque giorni di tempo per scegliere il sostituto di Hetemaj, il finlandese di origine kosovara che contro il Trapani ha incassato il quinto cartellino giallo e domani sarà fermato per un turno dal giudice sportivo. Sarà corsa a due per avvicendarlo: se la giocano Tello e Improta, e ciascuna valutazione cambierà a seconda di come SuperPippo deciderà di schierare la squadra. Il colombiano è favorito, potendo tranquillamente ricoprire il ruolo di mezzala nel centrocampo a tre in caso di riproposizione del 4-3-2-1 che ha fruttato 9 punti nelle ultime 3 uscite. Sembra l'opzione più logica e naturale, ma l'idea Improta stuzzica non poco il tecnico piacentino: anche contro i siciliani l'esterno puteolano è entrato in corsa facendo bene, sfiorando il gol dopo pochi secondi e calandosi subito nella parte. Siccome la riconferma di Sau, in netto progresso, appare scontata, l'unico modo per ricondurre tra i titolari Improta è quello di tornare al 4-4-2 (cosa che peraltro il Benevento fa sistematicamente nel secondo tempo, come accaduto con Crotone, Venezia e anche Trapani) dal primo minuto.

LEGGI ANCHE Benevento travolgente, Inzaghi: «Gara perfetta, il team è cresciuto»

L'allenatore seguirà con molta attenzione il lavoro di entrambi durante la settimana, farà tutte le valutazioni del caso e poi prenderà una decisione al riguardo. Una piccola chance, in verità, ce l'avrebbe anche Lorenzo Del Pinto, l'ultimo degli «immortali» (gli artefici del doppio salto dalla C alla A) insieme con Ghigo Gori, che Pippo non perde occasione di elogiare per l'applicazione e la serietà con cui si allena. Da quando in casa giallorossa regna l'abbondanza e per Inzaghi è diventato complicato attuare rotazioni extra, Del Pinto è purtroppo uscito dai radar: l'ultima gara sin dall'avvio Lollo l'ha giocata il 24 settembre a Pordenone, e da allora si registra solo una fugace apparizione di 3 minuti nel finale di gara col Perugia. Del Pinto per caratteristiche sarebbe anche più naturale come alter ego di Hetemaj rispetto a Tello, ma l'impressione è che sarà testa a testa Tello-Improta per colmare il vuoto generato dalla squalifica dell'ex Chievo.

Sono inoltre attese novità dall'infermeria: Massimo Volta tra oggi e domani potrebbe riaggregarsi al gruppo dopo uno stop lungo 2 mesi e mezzo. Inzaghi conta addirittura di poterlo convocare per il match del «Picchi», ma in tal caso molto dipenderà dalle sensazioni del calciatore, che ha bisogno di lasciarsi alle spalle il periodo buio. Nel frattempo c'è grande mobilitazione da parte della tifoseria per la sfida contro i labronici, il cui fischio d'inizio è fissato per le 18. Considerato che la distanza (570km) può essere coperta nel raggio di una sola giornata, è prevedibile che, più o meno come accaduto a Venezia (dove sono sbarcati circa 500 sanniti). La prevendita si apre dalle 10 di questa mattina sul circuito Vivaticket. Il costo per il settore ospiti dello stadio livornese è di 14 euro esclusi diritti. Contestualmente, sempre questa mattina, prenderà il via anche la prevendita per Benevento-Frosinone, il confronto diretto in programma al Ciro Vigorito sabato 21 dicembre alle 18. I prezzi sono quelli tradizionali (12 euro le Curve, 15 i Distinti, 18 Tribuna Inferiore e Superiore Scoperta, 25 Tribuna Giallorossa e 105 Tribuna Centrale).

Intanto nelle partite di ieri hanno ridotto il gap dal Benevento capolista Frosinone (che ha vinto 2-0 a Castellammare con i gol di Beghetto e Ciano) ed Entella (passata 2-0 a Pisa con De Luca e Toscano) ora rispettivamente a -11 e -12, così come nel posticipo serale il Pordenone (ora secondo a -9 assieme Cittadella), che ha battuto in casa 1-0 il Crotone (autorete di Mustacchio), sprofondato a -12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA